"Страна на грани катастрофы": опубликовано обращение Зеленского к Слуге народа

Необходимо принять жесткое решение по КСУ - это даже не просьба - Зеленский / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский призвал фракцию Слуга народа принять категорическое решение по роспуску Конституционного суда. По мнению главы государства, вердикт КСУ по антикоррупционному законодательству может привести к тому, что страна прекратит свое существование. Нардепы должны помочь решить вопрос с судом, после чего власть намерена осуществить полную перезагрузку системы.

Об этом говорится в аудиообращении главы государства к фракции Слуга народа, которое оказалось в распоряжении издания LIGA.net.

По словам Зеленского, вердикт КСУ привел к тому, что государство фактически оказалось на грани катастрофы.

"Либо страна снова будет втянута в кровавый хаос, либо государство снова как система прозрачных правил и договоренностей прекратит свое существование", - сказал Зеленский.

Он также заявил, что Конституционный суд на основе финансовой мотивации создал хаос, который может привести к жесткой реакции общества в виде уличных противостояний.Читайте такжеКакой выход есть у Зеленского в конфликте с КСУ

Как утверждает Зеленский, действия новых властей шокировали старый коррупционный политический класс, которому удалось восстановить свое влияние. Гарант предупредил о потенциальных попытках подкупа депутатов, в том числе и нардепов от Слуги народа.

Зеленский заверил, что именно сейчас для команды власти настал момент оказать сопротивление и начать борьбу за свой политический курс - за имидж украинского государства.

"Мы ведем бой не против Конституционного суда, а за имидж Украины, за ее репутацию, за невозвращение к прошлому", – сказал Зеленский.

Более того, глава государства анонсировал, что после голосования произойдут очень серьезные изменения, которые коснутся всей системы.

"Попробуем жестко перезагрузить всю систему. Время разговоров закончилось, время уговоров и мягкости. Необходимо принять жесткое решение по КСУ, обязательно. Это даже не просьба. Никаких просьб, когда уничтожают ценности", - подчеркнул президент Украины Владимир Зеленский.Читайте такжеВойна КСУ и Зеленского доказывает - государство прогнило насквозь

Конфликт власти и КСУ