"Страна на грани катастрофы": опубликовано обращение Зеленского к Слуге народа

Зеленский анонсировал жесткую перезагрузку системы.
Президент Украины Владимир Зеленский призвал фракцию Слуга народа принять категорическое решение по роспуску Конституционного суда. По мнению главы государства, вердикт КСУ по антикоррупционному законодательству может привести к тому, что страна прекратит свое существование. Нардепы должны помочь решить вопрос с судом, после чего власть намерена осуществить полную перезагрузку системы.
Об этом говорится в аудиообращении главы государства к фракции Слуга народа, которое оказалось в распоряжении издания LIGA.net.
По словам Зеленского, вердикт КСУ привел к тому, что государство фактически оказалось на грани катастрофы.
"Либо страна снова будет втянута в кровавый хаос, либо государство снова как система прозрачных правил и договоренностей прекратит свое существование", - сказал Зеленский.
Он также заявил, что Конституционный суд на основе финансовой мотивации создал хаос, который может привести к жесткой реакции общества в виде уличных противостояний.Читайте такжеКакой выход есть у Зеленского в конфликте с КСУ
Как утверждает Зеленский, действия новых властей шокировали старый коррупционный политический класс, которому удалось восстановить свое влияние. Гарант предупредил о потенциальных попытках подкупа депутатов, в том числе и нардепов от Слуги народа.
Зеленский заверил, что именно сейчас для команды власти настал момент оказать сопротивление и начать борьбу за свой политический курс - за имидж украинского государства.
"Мы ведем бой не против Конституционного суда, а за имидж Украины, за ее репутацию, за невозвращение к прошлому", – сказал Зеленский.
Более того, глава государства анонсировал, что после голосования произойдут очень серьезные изменения, которые коснутся всей системы.
"Попробуем жестко перезагрузить всю систему. Время разговоров закончилось, время уговоров и мягкости. Необходимо принять жесткое решение по КСУ, обязательно. Это даже не просьба. Никаких просьб, когда уничтожают ценности", - подчеркнул президент Украины Владимир Зеленский.Читайте такжеВойна КСУ и Зеленского доказывает - государство прогнило насквозь
Конфликт власти и КСУ
- Конституционный суд Украины 27 октября принял решение о неконституционности статьи Уголовного кодекса, которая предусматривает уголовное наказание для государственных служащих из-за внесения ложной информации в электронные декларации.
- В Евросоюзе сделали заявление о том, что такое решение КСУ может негативно отразиться на финансовом сотрудничестве Киева и европейских структур.
- Помимо этого у ЕС появились основания для приостановления безвизового режима с Украиной, так как антикоррупционное законодательство является базой для либерализации безвизовых поездок.
- Президент Владимир Зеленский 29 октября созвал срочное заседание СНБО, в рамках которого было принято решение о восстановлении работы реестра электронных деклараций.
- В понедельник, 2 ноября, должно состояться заседание фракции Слуга народа при участии Зеленского. По словам замглавы СН Евгении Кравченко, власть должна быстро принимать решения, иначе КСУ примет меры, которые полностью заблокируют евроинтеграцию Украины.