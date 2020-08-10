Покушение на Тихановскую: в КГБ Беларуси сделали заявление и рассказали подробности

Силовики уже планируют задержание отправителя сообщения покушении на Тихановскую / Reuters

В первый день массовых протестных акций против итогов президентских выборов Беларуси КГБ удалось предотвратить покушение на главного кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую.

Об этом заявил председатель Комитета государственной безопасности Валерий Вакульчик, сообщает Белта.

По его словам, сведения о возможной провокации и покушении на жизнь Тихановской поступили силовикам из ее штаба. До этого спецподразделение КГБ перехватило сообщение, в котором шла речь о покушении на кандидата с целью необходимости "сакральной жертвы".Читайте такжеВ Беларуси пытаются захватывать админздания: Лукашенко сделал заявление

Сообщается, что спецслужбы смогли установить, кто отправлял сообщение – данное лицо в скором времени будет задержано. О ситуации доложили Лукашенко, который в связи со сложившимися обстоятельствами поручил организовать охрану штаба.

"В соответствии с поручением главы государства мною было принято решение о выделении 120 подготовленных сотрудников для организации охраны объединенного штаба", - подчеркивается сообщении.

Ранее в штабе Тихановской приняли решение, согласно которому она не будет принимать участие в массовых акциях о непризнании результатов президентских выборов.

Тем временем оппозиция Беларуси собирает новую акцию, в рамках которой активисты намерены противостоять сотрудникам правоохранительных органов.