УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

Покушение на Тихановскую: в КГБ Беларуси сделали заявление и рассказали подробности

10 августа 2020, 20:12

Силовики взяли под охрану штаб оппозиционного кандидата в президенты Светланы Тихановской.

Светлана Тихановская
Силовики уже планируют задержание отправителя сообщения покушении на Тихановскую / Reuters

В первый день массовых протестных акций против итогов президентских выборов Беларуси КГБ удалось предотвратить покушение на главного кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую.

Об этом заявил председатель Комитета государственной безопасности Валерий Вакульчик, сообщает Белта.

По его словам, сведения о возможной провокации и покушении на жизнь Тихановской поступили силовикам из ее штаба. До этого спецподразделение КГБ перехватило сообщение, в котором шла речь о покушении на кандидата с целью необходимости "сакральной жертвы".Читайте такжеВ Беларуси пытаются захватывать админздания: Лукашенко сделал заявление

Сообщается, что спецслужбы смогли установить, кто отправлял сообщение – данное лицо в скором времени будет задержано. О ситуации доложили Лукашенко, который в связи со сложившимися обстоятельствами поручил организовать охрану штаба.

"В соответствии с поручением главы государства мною было принято решение о выделении 120 подготовленных сотрудников для организации охраны объединенного штаба", - подчеркивается сообщении.

Ранее в штабе Тихановской приняли решение, согласно которому она не будет принимать участие в массовых акциях о непризнании результатов президентских выборов.

Тем временем оппозиция Беларуси собирает новую акцию, в рамках которой активисты намерены противостоять сотрудникам правоохранительных органов.

новости Беларуси выборы президента Беларуси Александр Лукашенко Светлана Тихановская КГБ
Сейчас вы просматриваете новость «Покушение на Тихановскую: в КГБ Беларуси сделали заявление и рассказали подробности». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

20:12
Покушение на Тихановскую: в КГБ Беларуси сделали заявление и рассказали подробности
20:06
Россия провела пресную воду в Симферополь
20:00
В Киеве под посольством Беларуси "повязали" бывшего политзаключенного
19:44
Трон 3 - Disney готовится взять на главную роль Джареда Лето
19:41
"Зажать карателей со всех сторон": в Беларуси оппозиция объявила план Б
19:34
"Задерживали людей за яйца": в Киеве под посольством Беларуси жгли фаеры Фото Видео
19:16
Жириновский предрек Лукашенко судьбу беглеца Януковича
19:16
Кремль пошел на уступки: эксперт сделал прогноз о масштабном перемирии на Донбассе
19:13
Вдали 2020 - что за сериал, и когда его смотреть онлайн Видео
18:59
Иран "нашел крайних" и отказался платить МАУ за сбитый самолет Видео
18:36
"Цена на газ начнет расти": эксперт оценил тарифную политику в энергетике
18:32
Массовые протесты в Беларуси: Тихановская отказалась оспаривать победу Лукашенко
18:25
Правительство Ливана рухнуло: министр объявил о важном решении Видео
18:21
"Самый теплый день": Киев предупредили о перемене погоды Видео
18:15
"Надеюсь вернуться к вам": Риту Дакоту госпитализировали с осложнениями коронавируса
18:01
Гороскоп всех знаков Зодиака на 11 августа: "оживление" зла и помощь звезд
17:41
"Убийство из-за отказа": на Киевщине нашли мертвой 12-летнюю девочку
17:39
Антонио Бандерас заболел коронавирусом в 60 лет
17:37
Стало известно, кому из граждан Украину упростили въезд в Польшу
17:32
Кравчук собрался с Фокиным ехать в ОРДЛО Видео
17:18
"На пилоне 10 лет": Лолита с шестом устроила мастер-класс на фоне икон Видео
17:10
Погода в Украине резко изменится – синоптик Видео
17:09
Из-за масштабных "скруток НДС" бюджет в июле потерял 2,7 млрд грн - Дубинский
17:06
Почему у белорусов не получится равняться на наш Майдан мнение Видео
16:51
Что делать если болит голова: 9 "молниеносных" лайфхаков Видео
16:44
Военное положение в Беларуси: эксперт раскрыл планы Лукашенко по разгону протестов
16:37
"Бл*дство, разврат, наркотики": голая Дорофеева крупным планом засветила грудь
16:10
Продолжение протестов: в Беларуси анонсировали новые акции Фото Видео
16:06
Всплеск заболевания COVID-19: Зеленский предупредил украинцев об опасности
15:56
"Дни сочтены": астролог сказал, когда Путин умрет
15:51
В день рождения Кайли Дженнер поздравили фотосессией с голой грудью без трусов
15:35
В Беларуси объявили всеобщую забастовку: главные требования
15:26
Возвращение Медведчука в переговоры по Донбассу: Кравчук назвал условие
15:10
Тренировка в жару: ученые назвали преимущества для здоровья
14:56
"Мало не покажется": Лукашенко всполошился из-за намерения оппозиции штурмовать его резиденцию Видео
14:45
"Это все на вашей совести": Тихановская призвала Лукашенко к переговорам
14:33
У Михаила Ефремова подозревают инсульт
14:33
"Озверевшие люди": Лукашенко объяснил стрельбу ОМОНа в демонстрантов Видео
14:25
Лукашенко нанёс Беларуси тяжелейшую психологическую травму мнение
14:15
"Начинаю влюбляться": Слава Каминская заинтриговала поклонников
13:57
В Беларуси пытаются захватывать админздания: Лукашенко сделал заявление
13:49
Переговоры с ОРДЛО: Кравчук рассказал, с кем готов говорить
13:44
Пи(А)р власти на развалинах строительной отрасли
13:18
В Беларуси угрожают захватом зданий и просят Путина ввести войска – соцсети
13:10
Самый известный судья Х-Фактора сломал спину
12:58
"Майдана не будет": Лукашенко оценил кровавые столкновения в Беларуси Видео
12:50
Дочь Шварценеггера родила дочь Крису Пратту
12:38
Коронавирус в Украине и мире 10 августа: за сутки заразились 208 тысяч людей
12:24
Выборы в Беларуси: Тихановская назвала себя победителем и требует передачи власти Видео
12:23
Танці з зірками 2020 - Ольга Фреймут идет на шоу Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять