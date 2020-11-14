Тотальная угроза из Крыма: у Зеленского сделали предупреждение Европе

Ядерное оружие России в Крыму может угрожать даже Великобритании - Кривонос / УНИАН

Россия может размещать свои ядерные арсеналы на территории аннексированного Крыма. В случае, если россияне развернут ядерное оружие в селе Краснокаменка и Балаклаве, любой точке Европы будет грозить опасность.

Об этом рассказал заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, полковник Сергей Кривонос в интервью изданию Апостроф.

По его словам, Россия после аннексии Крыма получила возможность хранения и размещения своих ядерных арсеналов на захваченных территориях. Со времен СССР на полуострове были объекты, оборудованные специально для хранения ядерного оружия.

В частности, в селе Краснокаменка еще с 1950-х годов строилась масштабная база хранения ядерных вооружений. Там располагалось 12 управление Минобороны СССР, в компетенцию которого входила ответственность за ядерное оружие. До 1996 года объект был в эксплуатации, пока оттуда не вывезли ядерные арсеналы. Объект известен под названием Феодосия-13.

Как утверждает Кривонос, под военным объектом расположен туннель длиной более чем 30 километров, масштабы которого напоминают метрополитен. Объект прекратил работу, однако с 2014 года Россия могла начать его восстановление.Читайте такжеКапитан ВМС Украины рассказал о ядерном оружии в Крыму

"По нашей информации, после аннексии Крыма, Россия начала проводить определенные работы на этих объектах", - сказал замсекретаря СНБО.

Второй объект с потенциальным ядерным оружием – это Балаклава. Там размещены российские подводные лодки.

"Там дополнительно, и это проверенная информация, сделаны штольни для подводных лодок", - отметил Кривонос.

Также он добавил, что размещение россиянами ядерного оружия в аннексированном Крыму несет серьезную угрозу сфере безопасности европейских государств. Потенциально россияне с оккупированного полуострова могут угрожать даже Британии.

"Например, при базировании в Крыму бомбардировщиков Ту-22М3, они могут угрожать даже Великобритании... Трудно сказать, какого типа ядерные боеприпасы они там размещают, нового или старого. Но все это создает большую опасность для любой точки Европы", - подчеркнул Сергей Кривонос.Читайте такжеОккупацией Крыма и части Донбасса РФ расширила территорию для размещения ядерного оружия — Климкин

Ядерное оружие России