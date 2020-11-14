УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

Тотальная угроза из Крыма: у Зеленского сделали предупреждение Европе

14 ноября 2020, 16:02

В СНБО назвали объекты в аннексированном Крыму, где может располагаться ядерное оружие России.

Кривонос
Ядерное оружие России в Крыму может угрожать даже Великобритании - Кривонос / УНИАН

Россия может размещать свои ядерные арсеналы на территории аннексированного Крыма. В случае, если россияне развернут ядерное оружие в селе Краснокаменка и Балаклаве, любой точке Европы будет грозить опасность.

Об этом рассказал заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, полковник Сергей Кривонос в интервью изданию Апостроф.

По его словам, Россия после аннексии Крыма получила возможность хранения и размещения своих ядерных арсеналов на захваченных территориях. Со времен СССР на полуострове были объекты, оборудованные специально для хранения ядерного оружия.

В частности, в селе Краснокаменка еще с 1950-х годов строилась масштабная база хранения ядерных вооружений. Там располагалось 12 управление Минобороны СССР, в компетенцию которого входила ответственность за ядерное оружие. До 1996 года объект был в эксплуатации, пока оттуда не вывезли ядерные арсеналы. Объект известен под названием Феодосия-13.

Как утверждает Кривонос, под военным объектом расположен туннель длиной более чем 30 километров, масштабы которого напоминают метрополитен. Объект прекратил работу, однако с 2014 года Россия могла начать его восстановление.Читайте такжеКапитан ВМС Украины рассказал о ядерном оружии в Крыму

"По нашей информации, после аннексии Крыма, Россия начала проводить определенные работы на этих объектах", - сказал замсекретаря СНБО.

Второй объект с потенциальным ядерным оружием – это Балаклава. Там размещены российские подводные лодки.

"Там дополнительно, и это проверенная информация, сделаны штольни для подводных лодок", - отметил Кривонос.

Также он добавил, что размещение россиянами ядерного оружия в аннексированном Крыму несет серьезную угрозу сфере безопасности европейских государств. Потенциально россияне с оккупированного полуострова могут угрожать даже Британии.

"Например, при базировании в Крыму бомбардировщиков Ту-22М3, они могут угрожать даже Великобритании... Трудно сказать, какого типа ядерные боеприпасы они там размещают, нового или старого. Но все это создает большую опасность для любой точки Европы", - подчеркнул Сергей Кривонос.Читайте такжеОккупацией Крыма и части Донбасса РФ расширила территорию для размещения ядерного оружия — Климкин

Ядерное оружие России

СНБО новости России ядерное оружие Сергей Кривонос новости Украины новости Крыма новости Европы
Сейчас вы просматриваете новость «Тотальная угроза из Крыма: у Зеленского сделали предупреждение Европе». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
План Украины по Донбассу: у Кравчука заявили о неожиданном решении РоссииПлан Украины по Донбассу: у Кравчука заявили о неожиданном решении России Крах переговоров по Донбассу: Арестович объяснил, как Россия подставляет ПутинаКрах переговоров по Донбассу: Арестович объяснил, как Россия подставляет Путина "Прозрение Кремля": Киев отреагировал на слова Пескова об украинцах и россиянах"Прозрение Кремля": Киев отреагировал на слова Пескова об украинцах и россиянах Лидер в рейтинге политических партий в Украине изменился: новый опросЛидер в рейтинге политических партий в Украине изменился: новый опрос В Украине ударят по пропаганде России на ТВ: детали нового законопроектаВ Украине ударят по пропаганде России на ТВ: детали нового законопроекта
Следующий материал

Последние новости

16:02
Тотальная угроза из Крыма: у Зеленского сделали предупреждение Европе
16:00
Закрыть метро, остановить наземный транспорт: Степанов оценил худший сценарий карантина Видео
15:48
Армен Джигарханян: лучшие фильмы и личные драмы досье
15:47
Из-за двух факторов коронавирус у человека становится тяжелее – Ляшко Видео
15:39
Путин похвастался, что за российской вакциной от COVID-19 выстроилась очередь Видео
Реклама
15:30
Гороскоп на 15 ноября для всех: революция в жизни и рост удачливости Видео
15:27
Кровавое ДТП в Киеве: суд решил судьбу протаранившего остановку таксиста Видео
15:25
Скрытое окрашивание волос – самое эффектное окрашивание 2020: фото Фото
15:04
СМИ назвали имя наследника Армена Джигарханяна
14:55
Бывшая молодая жена Армена Джигарханяна не пойдет на его похороны Видео
14:51
Кастетом в глаз: стала известна причина дикой драки известных бойцов ММА Видео
14:37
Миллиардер назвал сроки спада COVID-19 и сделал прогноз о взрывном росте экономики Видео
14:28
Угроза бунта против Байдена: Трамп рассказал, когда покинет Белый дом Видео
14:13
Карантин выходного дня в Киеве: кафе и магазины проигноририровали решение Кабмина Видео
14:07
Народный синоптик назвал морозные и теплые дни ноября 2020 Видео
13:46
План Украины по Донбассу: у Зеленского сделали заявление о реакции Германии и Франции Видео
13:05
На Буковине из-за карантина выходного дня бизнесмены пошли на жесткий шаг Видео
12:54
В Крыму обвинили Киев в разжигании напряженности вокруг полуострова Видео
12:39
В Минздраве сделали неутешительный прогноз о жестком карантине в Украине Видео
12:25
Гороскоп на 14 ноября для всех: триумф кошелька и "война" с судьбой Видео
Реклама
12:05
"Удар по культуре РФ": Путин отреагировал на смерть Армена Джигарханяна
12:02
Трамп после выборов президента США стал полностью седым Видео
11:46
Стало известно, какую вакцину от COVID-19 планирует закупить Украина Видео
11:17
"Он понимал, что уходит": друг Армена Джигарханяна рассказал о его последних днях Видео
10:46
Петиция об отмене карантина выходного дня в Украине собрала необходимые голоса Видео
10:31
СМИ узнали дату прощания с Арменом Джигарханяном
10:14
Вирусолог растолковал, кому не грозит тяжелая форма COVID-19 Видео
10:11
Украинцев злит не карантин, а двойные стандарты мнение
10:05
В моде удивительные брюки из 70-х: с чем носить штаны клеш - фото Фото Видео
09:50
Коронавирус в Украине 14 ноября – за сутки выявили более 12 500 больных Видео
09:35
Названа причина смерти Армена Джигарханяна Видео
09:02
"Мы в шоке": в Крыму вспыхнул пожар на территории старинного монастыря
09:01
Коронавирус в Киеве "сорвался с цепи" - снова тысяча случаев заражения за сутки Видео
08:35
Америка чихает, а потому мир будет трясти мнение
08:28
Армен Джигарханян умер
08:10
В моде пальто и свитера с потрясающим принтом гусиная лапка из 30-х: фото Фото Видео
07:55
Лукашенко рассказал о покушении на его жизнь Видео
07:40
Ударят морозы, завалит снегом: синоптик рассказал, к чему готовиться украинцам Видео
07:37
Ноябрьское новолуние 2020: какие дела под запретом Видео
07:27
Трамп уверенно заявил, что выиграл выборы в штате Пенсильвания Видео
Реклама
07:14
Врач рассказал, из-за каких симптомов COVID-19 стоит бить тревогу Видео
06:55
Карантин выходного дня – это прелюдия к тотальному локдауну мнение
06:30
"Черные черешни": полуголая Аделина Дели взбудоражила фантазию
06:02
Эпидемия бесконтрольна: эксперт объяснил бесполезность карантина выходного дня Видео
05:25
Второй День студента 2020: почему и как поздравлять студентов в ноябре
04:53
Операция преемник: в Беларуси раскрыли планы Лукашенко по передаче власти Видео
04:22
Цены подскочили в 7-8 раз: кому и зачем надо купить пульсоксиметр Видео
03:43
Гороскоп на неделю для женщин: названы счастливицы Видео
03:01
Когда Украина вернет Донбасс: Кравчук оценил шансы и сроки Видео
02:13
Реальность намного хуже: врач шокировал числом заболевших COVID-19 украинцев Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять