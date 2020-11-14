Тотальная угроза из Крыма: у Зеленского сделали предупреждение Европе

В СНБО назвали объекты в аннексированном Крыму, где может располагаться ядерное оружие России.
Россия может размещать свои ядерные арсеналы на территории аннексированного Крыма. В случае, если россияне развернут ядерное оружие в селе Краснокаменка и Балаклаве, любой точке Европы будет грозить опасность.
Об этом рассказал заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, полковник Сергей Кривонос в интервью изданию Апостроф.
По его словам, Россия после аннексии Крыма получила возможность хранения и размещения своих ядерных арсеналов на захваченных территориях. Со времен СССР на полуострове были объекты, оборудованные специально для хранения ядерного оружия.
В частности, в селе Краснокаменка еще с 1950-х годов строилась масштабная база хранения ядерных вооружений. Там располагалось 12 управление Минобороны СССР, в компетенцию которого входила ответственность за ядерное оружие. До 1996 года объект был в эксплуатации, пока оттуда не вывезли ядерные арсеналы. Объект известен под названием Феодосия-13.
Как утверждает Кривонос, под военным объектом расположен туннель длиной более чем 30 километров, масштабы которого напоминают метрополитен. Объект прекратил работу, однако с 2014 года Россия могла начать его восстановление.Читайте такжеКапитан ВМС Украины рассказал о ядерном оружии в Крыму
"По нашей информации, после аннексии Крыма, Россия начала проводить определенные работы на этих объектах", - сказал замсекретаря СНБО.
Второй объект с потенциальным ядерным оружием – это Балаклава. Там размещены российские подводные лодки.
"Там дополнительно, и это проверенная информация, сделаны штольни для подводных лодок", - отметил Кривонос.
Также он добавил, что размещение россиянами ядерного оружия в аннексированном Крыму несет серьезную угрозу сфере безопасности европейских государств. Потенциально россияне с оккупированного полуострова могут угрожать даже Британии.
"Например, при базировании в Крыму бомбардировщиков Ту-22М3, они могут угрожать даже Великобритании... Трудно сказать, какого типа ядерные боеприпасы они там размещают, нового или старого. Но все это создает большую опасность для любой точки Европы", - подчеркнул Сергей Кривонос.Читайте такжеОккупацией Крыма и части Донбасса РФ расширила территорию для размещения ядерного оружия — Климкин
Ядерное оружие России
- Эксперт по морскому праву Богдан Устименко ранее утверждал, что Россия разместила в аннексированном Крыму ракеты с ядерными боеголовками и самолеты для их транспортировки. В результате такого маневра под угрозой оказалась вся восточная часть НАТО.
- В октябре США предложили России продлить договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). В Вашингтоне предложили Москве временно заморозить ядерные арсеналы двух государств.
- 11 ноября президент России Владимир Путин заявил о завершении строительства нового пункта управления стратегическим ядерным вооружением. Запас прочности пункта оценивается главой Кремля как "исключительно высокий".