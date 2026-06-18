Не ради красоты: зачем наши бабушки обязательно выращивали матиолу возле дома

Почему матиолу сажали у окон, какие свойства ей приписывали и как по аромату цветка определяли погоду. Интересные факты о ночной красавице украинских дворов.

https://glavred.info/life/ne-dlya-krasi-navishcho-nashi-babusi-obov-yazkovo-viroshchuvali-matiolu-bilya-hati-10773881.html Ссылка скопирована

Зачем наши предки выращивали матиолу под окнами / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Почему матиолу называли ночной красавицей

Какие приметы и поверья связаны с этим цветком

Как растение помогало украинцам в быту

Когда и как правильно сеять матиолу

Наверное, каждый помнит этот невероятный сладкий запах, который появляется во дворе летними вечерами. Это пахнет матиолой — цветком, который в народе нежно называют "ночной красавицей" или "ночной фиалкой". Для украинцев она всегда была чем-то большим, чем просто растение на клумбе. Это настоящий символ домашнего уюта и покоя. Главред расскажет об этом подробнее.

Как пишет Украинская фольклористическая энциклопедия, наши предки выращивали матиолу исключительно "для души". Ее никогда не сажали где-то далеко на огороде. Только под окнами спальни, у крыльца или рядом со скамейкой — там, где вечером отдыхала вся семья.

видео дня

Что символизирует матиола

В народе матиоле приписывали особый, почти магический смысл.

Скромность и скрытая красота

Днём матиола выглядит совсем невзрачно, её цветы закрыты. Она распускается только вечером. Поэтому её считали символом женской скромности и внутренней красоты, которую видит не каждый.

Верность и романтика

Поскольку цветок "просыпается" в сумерках, его сравнивали с девушкой, которая ждет свидания или высматривает возлюбленного с дороги. Молодёжь верила: если возле дома пахнет матиолой, то вечерние разговоры влюблённых будут искренними и долгими.

Чем матиола помогала в быту

Для крестьян это растение было очень полезным в повседневной жизни, выполняя сразу несколько задач.

Живые часы

Матиола раскрывает бутоны ровно с заходом солнца. Для хозяев это был знак: дневную работу пора заканчивать, пора загонять скот и садиться ужинать.

Природное успокоительное

Люди заметили, что вечерний аромат цветка прекрасно снимает усталость после тяжёлого рабочего дня в поле и дарит крепкий сон.

Защита от зла

Украинцы верили, что запах матиолы очищает двор от ссор и негатива. Также считалось, что она отпугивает "ночниц" — мифических существ, которые не дают спать младенцам.

Цветок пахнул настолько приятно, что его засушивали и клали в подушки или в сундуки с одеждой вместо духов.

Приметы о погоде / Инфографика: Главред

Приметы о погоде и красоте

С матиолой связаны и народные прогнозы погоды:

Если вечером цветы пахнут очень сильно и остро — завтра будет дождь.

Если аромат едва уловим — день будет сухим и солнечным.

А девушки на рассвете умывались росой с лепестков матиолы. Верили, что это защитит от завистливых глаз и сохранит девичью красоту для суженого.

Когда и как её сеять

Вырастить матиолу очень просто. Семена сеют весной (в апреле или мае), когда земля уже теплая.

Она любит солнечные места и лёгкую почву. Семена просто рассыпают по земле и слегка присыпают сверху. Особого ухода цветок не требует: его нужно умеренно поливать и иногда прореживать. Уже через 40–60 дней после посадки она зацветёт и будет радовать вас своим неповторимым ароматом.

Вас может заинтересовать:

Источник

Что следует учитывать читателю Данный материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения невозможно проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред