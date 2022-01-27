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Позиция РФ по Стамбулу и требования "ЛДНР" к Турции: Гармаш раскрыл детали переговоров по Донбассу

27 января 2022, 06:15
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Украина не признает представителей ОРДЛО от России стороной конфликта и переговоров, напомнил Сергей Гармаш.

ТКГ, Минские переговоры
Россия и "ЛДНР" не поддерживают перенос переговоров в рамках ТКГ в Турцию - Гармаш / УНИАН

Представители российских оккупационных администрации "ЛДНР" в ходе обсуждения Стамбула как новой возможной локации для проведения переговоров по Донбассу потребовали от Анкары "гарантий безопасности", предусматривающих признание Турцией паспортов так называемых "республик". Москва также отказывается от диалога на территории турецкого государства. Об этом заявил представитель Украины в ТКГ по Донбассу Сергей Гармаш.

На своей странице в социальной сети Facebook рассказал о том, что во время дискуссии по поводу возможности переноса переговорного процесса в Стамбул по предложению Турции, российские представители ОРДЛО вдруг потребовали от турецкой стороны письменных "гарантий безопасности".

Читайте такжеНовые варианты для Путина и "ответные меры" Москвы: Лавров разразился угрозой в адрес ЗападаПо его словам, они, по сути, обратились к Анкаре с просьбой признания "паспортов ЛДНР", так как у некоторых представителей их делегации нет паспортов Украины и России.

"Украина по-прежнему не признает ОРДЛО стороной конфликта и субъектом переговоров. Но последним уже явно рвет крышу. Обсуждая Стамбул, как возможную локацию для встреч в офлайне, "министр" "ЛНР" Дейнего потребовал от Турецкой республики "официальных документов с гарантиями безопасности" и, по сути, признания Турцией паспортов "ДНР" - "ЛНР", поскольку не у всех участников их "делегаций" есть украинские или даже российские паспорта", - добавил Гармаш, подчеркнув, что Москва также выступила против идеи проведения переговоров в Стамбуле.

Напомним, ранее в ОБСЕ объявили о том, что Турция предложила перенести переговоры по Донбассу в рамках Трехсторонней контактной группы в Стамбул. Организация проинформировала об этом участников процесса. В ОБСЕ считают, что реализация такой инициативы поспособствует эффективности дискуссии.

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Смотрите видео ТСН – Украина не собирается вести переговоры с "ЛДНР"

Переговоры по Донбассу

В среду, 26 января, в Париже состоялась встреча советников лидеров нормандского формата по Донбассу. Украину представлял руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Делегацию России возглавлял заместитель руководителя Администрации президента Дмитрий Козак.

Глава ОП Ермака заявил, что участники переговоров провели аудит Минских соглашений, согласовали финальное коммюнике о восстановлении перемирия без предварительных условий и выразили готовность работать над разногласиями по "Минску".

Замглавы АП РФ Козак сказал, что стороны договорились о соблюдении перемирия и новой встрече через 2 недели в Берлине. В немецкой столице будут обсуждаться вопросы по реализации Минских соглашений.

Накануне переговоров руководитель Офиса президента Андрей Ермак подчеркивал, что Украина не будет вести переговоров с "ЛНР" и "ДНР". Такой формат дискуссии не отвечает интересам Киева.

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