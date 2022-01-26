Турция предложила перенести переговоры ТКГ по Донбассу в Стамбул

Турция предложила перенести переговоры в Стамбул / УНИАН

Власти Турции предлагают проводить заседания Трехсторонней контактной группы по Донбассу в Стамбуле, чтобы вернуться к проведению очных встреч для переговоров, сообщает пресс-служба ОБСЕ.

Инициатива о переносе переговоров в Турцию принадлежит спецпредставителю главы ОБСЕ в Украине.

"Турция предварительно предложила Стамбул в качестве потенциального места проведения заседаний ТКГ при условии достижения консенсуса. Я проинформировал участников дискуссий об этой возможности вернуться к личным встречам", - заявил спецпредставитель действующего главы ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) посол Микко Киннунен.

При этом он добавил, что убежден, что личные встречи повысят качество и конфиденциальность обсуждений по Донбассу.

Ранее заседания ТКГ по Донбассу проходили в белорусской столице Минске. Однако из-за пандемии очные переговоры были отменены. Позже после президентских выборов в Беларуси и общей ситуации в стране переговоры проводились исключительно в видеоформате.