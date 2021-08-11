Тупик для Лукашенко и "война" с Украиной: эксперт назвал сценарий ловушки России для Беларуси

Лукашенко "атакует" Украину, чтобы показать свою лояльность Путину – политолог / Reuters

Обвинения непризнанного президента Беларуси Александра Лукашенко в адрес Украины продиктованы его стремлением действовать в интересах главы РФ Владимира Путина и создать для своего государства образ врага. Скорее всего, конфликт между Киевом и Минском провоцирует Москва, чтобы отвлечь внимание от России. Однако в такой ситуации Лукашенко все больше попадает в российскую ловушку, в то время как Кремль играет на его паранойе. Об этом заявил политолог Владимир Фесенко.

В эфире телеканала Украина 24 он рассказал о том, что антиукраинская риторика Лукашенко связана с созданием образа врага для Беларуси и демонстрацией лояльности Путину. Белорусам нужно объяснить, откуда якобы идут "угрозы" для республики.

Читайте также"На вилах бы вынесли Зеленского": Лукашенко пригрозил вместе с Путиным за сутки ударить по Украине"Для Лукашенко это элемент игры с Путиным - это, во-первых. Во-вторых, нужен образ врага. Сейчас этим врагом могут быть Запад и Украина. Украина - ближайший сосед, она выгодна Лукашенко именно для игры во врага, потому что это и проявление лояльности к Путину, и в то же время объяснение для белорусов, в чем проблема, откуда идут якобы риски и угрозы для Беларуси", - считает эксперт.

По его словам, можно сказать, что обострение конфронтации Беларуси и Украины провоцирует Россия, которой выгоден такой сценарий. Москва отводит внимание от себя и переключает его на Лукашенко и Киев. Лукашенко, в свою очередь, боится внешнего врага. Играя на его паранойе, Кремль все сильнее загоняет его в ловушку РФ.

"Образ врага - это универсальная политтехнологическая стратегия. А использование украинской темы - да, это уже копирование той же России. И есть предположение, что в данном случае Россия сознательно целенаправленно провоцирует обострение конфликта между Беларусью и Украиной. Это в интересах России, они таким образом отвлекают внимание от себя, переключают внимание на Лукашенко и Украину. И в то же время фактически загоняют Лукашенко в тупик. Они играют на его паранойе, потому что Лукашенко боится внешнего врага. Ну а для России это выгодно, потому что это отвлечение внимания от самой России плюс Лукашенко все больше и больше попадает в российскую ловушку", - подчеркнул Владимир Фесенко.

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Заявления Лукашенко об Украине

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко ранее заявил, что он готов признать оккупированный Крым территорией России. По словам политика, в отношении Украины у него "развязаны руки", так как отношения с Киевом ухудшились. За ним "не заржавеет" в том случае, если такой шаг предпримет крупный российский бизнес.

Кроме того, Лукашенко лично обвинил президента Украины Зеленского в якобы "поставках боевиков", "оружия" и "взрывчатки" на территорию республики Беларусь.

Также Лукашенко пригрозил "рискнуть", и пересечь белорусско-украинскую границу без оружия, чтобы получить поддержку "90% украинцев", и, дескать, "вернуть Украину".