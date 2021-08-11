УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

Тупик для Лукашенко и "война" с Украиной: эксперт назвал сценарий ловушки России для Беларуси

11 августа 2021, 07:19
Прослушать новость
Остановить

Для Лукашенко выгодно, чтобы Украина стала воплощением "образа врага" Беларуси, считает Владимир Фесенко.

Путин Лукашенко
Лукашенко "атакует" Украину, чтобы показать свою лояльность Путину – политолог / Reuters

Обвинения непризнанного президента Беларуси Александра Лукашенко в адрес Украины продиктованы его стремлением действовать в интересах главы РФ Владимира Путина и создать для своего государства образ врага. Скорее всего, конфликт между Киевом и Минском провоцирует Москва, чтобы отвлечь внимание от России. Однако в такой ситуации Лукашенко все больше попадает в российскую ловушку, в то время как Кремль играет на его паранойе. Об этом заявил политолог Владимир Фесенко.

В эфире телеканала Украина 24 он рассказал о том, что антиукраинская риторика Лукашенко связана с созданием образа врага для Беларуси и демонстрацией лояльности Путину. Белорусам нужно объяснить, откуда якобы идут "угрозы" для республики.

Читайте также"На вилах бы вынесли Зеленского": Лукашенко пригрозил вместе с Путиным за сутки ударить по Украине"Для Лукашенко это элемент игры с Путиным - это, во-первых. Во-вторых, нужен образ врага. Сейчас этим врагом могут быть Запад и Украина. Украина - ближайший сосед, она выгодна Лукашенко именно для игры во врага, потому что это и проявление лояльности к Путину, и в то же время объяснение для белорусов, в чем проблема, откуда идут якобы риски и угрозы для Беларуси", - считает эксперт.

По его словам, можно сказать, что обострение конфронтации Беларуси и Украины провоцирует Россия, которой выгоден такой сценарий. Москва отводит внимание от себя и переключает его на Лукашенко и Киев. Лукашенко, в свою очередь, боится внешнего врага. Играя на его паранойе, Кремль все сильнее загоняет его в ловушку РФ.

"Образ врага - это универсальная политтехнологическая стратегия. А использование украинской темы - да, это уже копирование той же России. И есть предположение, что в данном случае Россия сознательно целенаправленно провоцирует обострение конфликта между Беларусью и Украиной. Это в интересах России, они таким образом отвлекают внимание от себя, переключают внимание на Лукашенко и Украину. И в то же время фактически загоняют Лукашенко в тупик. Они играют на его паранойе, потому что Лукашенко боится внешнего врага. Ну а для России это выгодно, потому что это отвлечение внимания от самой России плюс Лукашенко все больше и больше попадает в российскую ловушку", - подчеркнул Владимир Фесенко.

Реклама

Заявления Лукашенко об Украине

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко ранее заявил, что он готов признать оккупированный Крым территорией России. По словам политика, в отношении Украины у него "развязаны руки", так как отношения с Киевом ухудшились. За ним "не заржавеет" в том случае, если такой шаг предпримет крупный российский бизнес.

Кроме того, Лукашенко лично обвинил президента Украины Зеленского в якобы "поставках боевиков", "оружия" и "взрывчатки" на территорию республики Беларусь.

Также Лукашенко пригрозил "рискнуть", и пересечь белорусско-украинскую границу без оружия, чтобы получить поддержку "90% украинцев", и, дескать, "вернуть Украину".

новости России Александр Лукашенко Владимир Путин Владимир Фесенко новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Тупик для Лукашенко и "война" с Украиной: эксперт назвал сценарий ловушки России для Беларуси». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Гороскоп на сегодня 7 августа для всех знаков Зодиака: вещие сны, зависть или непредвиденные тратыГороскоп на сегодня 7 августа для всех знаков Зодиака: вещие сны, зависть или непредвиденные траты В моде необычайная женская стрижка маллет в стиле пестрых "восьмидесятых"В моде необычайная женская стрижка маллет в стиле пестрых "восьмидесятых" Снег исчезнет, а Украина превратиться в тропики: климатолог дала пугающий прогнозСнег исчезнет, а Украина превратиться в тропики: климатолог дала пугающий прогноз Гороскоп на сегодня 8 августа для всех знаков Зодиака: тайные враги или необычное предложениеГороскоп на сегодня 8 августа для всех знаков Зодиака: тайные враги или необычное предложение Комаровский раскрыл невероятную правду о ПЦР-тестахКомаровский раскрыл невероятную правду о ПЦР-тестах

Последние новости

07:45

Почему фотографироваться нельзя, а торговать можно

07:22

Еще более опасен и смертоносен: выявлен новый штамм коронавируса Йота

07:19

Тупик для Лукашенко и "война" с Украиной: эксперт назвал сценарий ловушки России для Беларуси Видео

06:57

Золотая свадьба или расставание: астролог оценил совместимость Мишиной и Эллерта Видео

06:51

Украину раскалит до +35, часть регионов накроют грозы: синоптик уточнил прогноз погоды на сегодня

Реклама
06:30

Целесообразность обязательной вакцинации от COVID-19: что ждет тех, кто отказался от прививки мнение

06:02

Ирина Сопонару чуть не свела с ума горячим фото в соблазнительной позе

05:28

Военная операция России и восстание в Украине: Илларионов раскрыл новый план Путина Видео

05:02

Украину сокрушит климатический разлом: эксперт предупредила о необратимых изменениях Видео

04:41

Названы пять продуктов, которые вызывают целлюлит Видео

04:22

Басистка Maneskin топлес поразила фантазию фанатов группы-победителя Евровидения

03:50

Кето-диета может привести к семи опасным заболеваниям – исследование Видео

03:02

День сына и дочери 2021: дата, традиции праздника и поздравления

02:16

Снег и заморозки в октябре: какой будет погода осенью в Украине Видео

01:37

Удар по Украине Сарматом: военный эксперт оценил худший сценарий агрессии РФ Видео

00:51

Врач назвала продукты, которые убивают поджелудочную железу

00:19

Гороскоп на сегодня 11 августа для всех знаков Зодиака: сплетни, вещие сны или болезни Видео

10 августа, вторник
23:50

Назначен спецпосланник США по Северному потоку-2 Видео

23:29

Медики развенчали один из популярных мифов о коронавирусе Видео

23:27

Приметы на 11 августа: что нельзя делать на Рождество Николая Чудотворца Видео

Реклама
22:56

"Крым - это Украина": Блинкен резко отреагировал на агрессию России

22:29

Профессиональные патриоты каждый день выискивают своих жертв мнение

22:24

Скандальный дрифт с Alyona Alyona: прокуратура изъяла автомобили Видео

21:42

Губернатор штата Нью-Йорк уходит в отставку после громкого скандала

21:29

"Милашка": Юля Зайка похвасталась фигурой в соблазнительном купальнике

21:08

Погода в Украине резко поменяется: страну атакует опасная жара Видео

21:04

Подсчитано, на сколько времени сокращает жизнь одна выкуренная сигарета

20:49

Скандал Украины на Олимпиаде-2020: стало известно, кто поехал вместо тренеров в Токио Видео

20:25

Дима Коляденко признался, что ходил сдавать анализы из-за секса с Ириной Билык

20:25

В Одессе на пляже люди купились и загорали рядом с трупом

20:01

На Олимпиаде в Токио победил Вятрович мнение

20:00

Названы самые популярные вузы и специальности среди бюджетников Видео

19:37

В Киеве после прививки от коронавируса Moderna скончалась женщина - глава Национальной медпалаты Видео

19:25

Ученые определили, какая доза алкоголя полезна для сердца

19:14

Названа вакцина от коронавируса, которая точно позволит предотвратить смерть Видео

19:08

Для недопущения монополизации рынка электроэнергии нужно уменьшить максимальный лот до 2-5 МВт – эксперт

18:36

Во Львове извращенец приставал к девушке на остановке, никто не реагировал Видео

18:35

"Атака" на Беларусь для свержения Лукашенко: Минск предупредил США, Канаду и Британию об ударе Видео

18:22

Alyona Alyona впервые высказалась о скандальной съемке на Софийской площади Видео

18:07

Дочь Немцова разделась на горячем селфи перед зеркалом

Реклама
17:54

Гороскоп на сегодня 10 августа для всех знаков Зодиака: происки недругов, хаос или простуда Видео

17:49

Рождество Николая Чудотворца: традиции и запреты праздника, молитва святому и поздравления

17:45

Украинским пенсионерам пообещали доплаты в 300 гривен: кто получит Видео

17:25

Солист группы Чай вдвоем подал в суд на Монеточку за плагиат - у певицы ответили Видео

17:17

Контрудар из-за ядерного оружия в Крыму: Украина готова разместить силы ПВО США на своей территории

17:12

Месси официально перешел в новый клуб из Барселоны Видео

16:43

"На украинском, курица!": Ницой жестко проехалась по украинским спортсменам Видео

16:31

Фабрику "Юнайтед Табако" налоговики называют крупнейшим производителем контрафактных сигарет в Украине – журналист

16:19

День Независимости Украины 2021 - что посмотреть на 1+1 на праздники

16:15

Имя Ирина: значение, счастливый день и совместимость с другими

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять