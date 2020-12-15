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У Кравчука назвали причину продления закона об "особом статусе" Донбасса

15 декабря 2020, 15:16
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Продление закона об "особом статусе" Донбасса поспособствует мирному урегулированию конфликта, утверждают в делегации Киева в ТКГ.

ТКГ, Минские переговоры
Россия могла сорвать мирный процесс по Донбассу в том случае, если бы Украина отказалась от закона по ОРДЛО / УНИАН

Продление Верховной Радой закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" соответствует планам мирного урегулирования вооруженного конфликта на востоке Украины. Блокада пролонгации закона могла спровоцировать обвинения со стороны РФ и срыву мирных переговоров по Донбассу.

Как сообщает пресс-служба Украинской делегации в Трехсторонней контактной переговорной группе по Донбассу в Telegram, переговорщики Киева поддерживают инициативу, которая соответствует политическим договоренностям. Делегация Украины полагает, что закон поспособствует мирному урегулированию конфликта.

"Принятие законопроекта как закона будет способствовать мирному урегулированию ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей в соответствии с политическими договоренностями, в связи с чем, предлагается поддержать принятие указанного законопроекта", - отмечается в сообщении.

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В делегации Киева также подчеркнули, что данный закон соответствует протоколу Мирного плана Путина и Порошенко, подписанного в рамках консультаций на уровне ТКГ в Минске 5 сентября 2014 года. Следовательно, отказ от продления закона о статусе ОРДЛО мог спровоцировать обвинения со стороны России в срыве мирного переговорного процесса по Донбассу.

Закон об "особом статусе" Донбасса

  • Во вторник, 15 декабря, Верховная Рада продлила закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" на один год – до 31 декабря 2021 года. Законопроект поддержали 304 парламентария. Закон продлен без изменений.
  • В ноябре спикер делегации Киева в ТКГ по Донбассу Алексей Арестович заявлял, что Украина готова к включению "формулы Штайнмайера" в закон про ОРДЛО. Условием является реализация данного механизма в интересах Киева.
  • Представитель ОРДО от Украины в ТКГ Сергей Гармаш уточнил, что Киев не намерен вносить в закон по Донбассу те изменения, на которых настаивает Россия. Исключением является имплементация "формулы Штайнмайера", о чем договорились лидеры стран Нормандского формата в декабре 2019 года.

ОРДЛО ТКГ новости Украины новости Донбасса
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