У Кравчука заявили об ответном ударе из-за интеграции Донбасса с РФ

Россия продолжает политику по интеграции захваченных ОРДЛО в российское пространство, сказал Сергей Гармаш.
Украина должна поставить перед международным сообществом вопрос непризнания выборов в Госдуму России, которые состоятся в сентябре, в том случае, если голосование пройдет в том числе и в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Именно такой должна быть реакция Киева, сказал в эфире телеканала Украина 24 представитель украинской делегации в ТКГ по Донбассу Сергей Гармаш.
Комментируя планы партии Справедливая Россия – за правду открыть офис в оккупированном россиянами и боевиками Донецке, он заявил, что такие намерения это продолжение политики Кремля по интеграции ОРДЛО в российское пространство.
По его словам, в том случае, если выборы в Госдуму пройдут в том числе и на оккупированных территориях, Украина должна поднять вопрос о непризнании итогов избирательного процесса в целом.Читайте такжеАваков сделал резкое заявление в адрес Путина из-за войны на Донбассе
"Это продолжение политики России по интеграции оккупированных территорий в политическое, экономическое и культурное пространство. Какой должна быть реакция? Я думаю, мы должны будем ставить вопрос о признании выборов в Госдуму России, которые состоятся в сентябре, нелегитимными перед международным сообществом, если эти выборы состоятся на оккупированной территории", - подчеркнул Гармаш.
Оккупация Донбасса
- Российская партия Справедливая Россия – за правду, у которой также есть своя фракция в Госдуме, объявила о планах создать свой офис в Донецке. Кроме того, россияне намерены открыть в городе специальный центр, который будет "помогать" жителям ОРДЛО с российскими паспортами "с реализацией социальных, избирательных и конституционных прав".
- Ранее в конце января в Донецке прошел форум "Русский Донбасс", в ходе которого глава медихолдинга RT Маргарита Симоньян призвала Россию присоединить оккупированный Донбасс.
- Кроме того, на данном форуме была принята "доктрина ЛДНР", в рамках которой боевики планируют установить контроль над всеми районами Донецкой и Луганской областей.
- Представитель Донецка от переселенцев в ТКГ Сергей Гармаш считает, что Россия фактически запустила процесс интеграции ОРДЛО в РФ, однако юридически присоединять Донбасс не будет.