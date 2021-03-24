У Кравчука заявили об ответном ударе из-за интеграции Донбасса с РФ

Если выборы в Госдуму РФ пройдут и в ОРДЛО, Киев должен серьезно отреагировать на ситуацию – Гармаш / Reuters

Украина должна поставить перед международным сообществом вопрос непризнания выборов в Госдуму России, которые состоятся в сентябре, в том случае, если голосование пройдет в том числе и в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Именно такой должна быть реакция Киева, сказал в эфире телеканала Украина 24 представитель украинской делегации в ТКГ по Донбассу Сергей Гармаш.

Комментируя планы партии Справедливая Россия – за правду открыть офис в оккупированном россиянами и боевиками Донецке, он заявил, что такие намерения это продолжение политики Кремля по интеграции ОРДЛО в российское пространство.

По его словам, в том случае, если выборы в Госдуму пройдут в том числе и на оккупированных территориях, Украина должна поднять вопрос о непризнании итогов избирательного процесса в целом.Читайте такжеАваков сделал резкое заявление в адрес Путина из-за войны на Донбассе

"Это продолжение политики России по интеграции оккупированных территорий в политическое, экономическое и культурное пространство. Какой должна быть реакция? Я думаю, мы должны будем ставить вопрос о признании выборов в Госдуму России, которые состоятся в сентябре, нелегитимными перед международным сообществом, если эти выборы состоятся на оккупированной территории", - подчеркнул Гармаш.

Оккупация Донбасса