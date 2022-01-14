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Участие Запада в войне на Донбассе и "прямое столкновение" с НАТО: Лавров разразился угрозой

14 января 2022, 13:01
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В России обвинили Запад в якобы создании для Украины мотивации к силовому решению вопроса Донбасса.

Лавров
Участие западных инструкторов в войне на Донбассе - переход красных линий для России, - Лавров / Reuters

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров сделал заявление о том, что "участие западных инструкторов" в военном конфликте на Донбассе, дескать, станет для Москвы переходом "всех красных линий" и якобы окажется конкретным столкновением "русских граждан Украины" и военнослужащих Североатлантического альянса.

Как сообщает РИА Новости, он сказал о том, что в Украине уже находятся сотни военных США и Великобритании, в то время как поставки Киеву вооружений якобы создают предпосылки для силовой операции по деоккупации Донбасса.

Читайте такжеОтвода войск от границ Украины не будет, а Запад "идет на эскалацию": Россия разразилась обвинениями"Мы прекрасно понимаем, что всё, что делает Запад в плане накачивания этой власти (Украины) оружием, создает у нее дополнительное искушение перейти к силовым методам решения вопросов на востоке Украины. Нам это абсолютно неприемлемо по понятным причинам", - считает Лавров.

Также он добавил, что участие инструкторов Запада в военном конфликте на Донбассе, как было в Грузии в 2008 году, дескать, будет означать прямое столкновение якобы "русских граждан Украины" с военными НАТО.

"Я не хочу, чтобы это повторилось на Украине. Потому что это будет переходом всех возможных красных линий. Это будет прямое столкновение русских граждан Украины и натовских военных", - подчеркнул Сергей Лавров.

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Украина не пойдет на военный сценарий освобождение Донбасса

Президент Владимир Зеленский заявлял, что Киев не намерен идти на реализацию военной операции по освобождению оккупированных районов Донбасса. Такой сценарий реализовать невозможно.

"Считаю, что политические силы, которые говорят, что нам сегодня нужно идти войной, мне кажется, точно не думают о нашей армии. Куда-то идти мы сейчас не будем. Я считаю, что люди - прежде всего. Мы не можем потерять всю нашу армию… Это сегодня невозможно", - подчеркивал глава государства.

Переговоры по Донбассу

Президент Владимир Зеленский говорил, что Киев изучает два сценария дальнейших переговоров по Донбассу. Среди них подключение к процессу Вашингтона и прямые переговоры с российским главой государства Владимиром Путиным. Второй вариант дискуссии поддерживают и на Западе.

В декабре Зеленский провел встречи с новым канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Лидеры государств договорились продолжить диалог по Донбассу в рамках нормандского формата и заявили о готовности приложить серьезные усилия для того, чтобы парижские договоренности 2019 года были реализованы.

Глава Кремля Владимир Путин утверждал, что Москва, которая отказывается от встречи в рамках "Нормандии", может согласиться на новый саммит, если Киев якобы пойдет на запуск Минских соглашений.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявлял, что Вашингтон уже принял решение об участии в переговорах по Донбассу. Помочь урегулировать конфликт с РФ готовы также Турция и Великобритания.

Украина разработала новый план по Донбассу, который был отправлен США, Франции и России. По мнению президента Зеленского, механизм можно было бы реализовать при помощи стран Запада.

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