Удар по безвизу с ЕС: у Зеленского оценили решение КСУ по незаконному обогащению

Решение КСУ может ударить по безвизу Украины с ЕС - Вениславский / УНИАН

Решение Конституционного суда Украины, направленное против антикоррупционного законодательства, может нанести серьезный удар по европейской интеграции государства и безвизовому режиму с Евросоюзом.

Об этом заявил представитель президента Владимира Зеленского в Конституционном суде Федор Вениславский в комментарии изданию РБК-Украина.

По его словам, отмена уголовной ответственности за недостоверное декларирование имущества может отразиться на европейском будущем страны.

"Если действия КСУ будут продолжаться в том же русле, то нельзя исключать негативных последствий", - сказал Вениславский в ответ на вопрос о том, несет ли угрозу такое решение безвизовому режиму с Евросоюзом и перспективам евроинтеграции.

Кроме того, у Вениславского есть информация о том, что КСУ также отменил уголовную ответственность за незаконное обогащение и ликвидировал право Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции вести наблюдение за доходами судей.Читайте такжеКСУ признал неконституционной уголовную статью за незаконное обогащение - СМИ

Представитель президента в КСУ подчеркнул, что решения по изменениям в законы по борьбе с коррупцией будет принято после того, как станет известен мотив резонансного решения суда.

Решения КСУ по антикоррупционному законодательству