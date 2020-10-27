Удар по безвизу с ЕС: у Зеленского оценили решение КСУ по незаконному обогащению

Действия Конституционного суда могут привести к негативным последствиям для евроинтеграции Украины, считает Федор Вениславский.
Решение Конституционного суда Украины, направленное против антикоррупционного законодательства, может нанести серьезный удар по европейской интеграции государства и безвизовому режиму с Евросоюзом.
Об этом заявил представитель президента Владимира Зеленского в Конституционном суде Федор Вениславский в комментарии изданию РБК-Украина.
По его словам, отмена уголовной ответственности за недостоверное декларирование имущества может отразиться на европейском будущем страны.
"Если действия КСУ будут продолжаться в том же русле, то нельзя исключать негативных последствий", - сказал Вениславский в ответ на вопрос о том, несет ли угрозу такое решение безвизовому режиму с Евросоюзом и перспективам евроинтеграции.
Кроме того, у Вениславского есть информация о том, что КСУ также отменил уголовную ответственность за незаконное обогащение и ликвидировал право Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции вести наблюдение за доходами судей.Читайте такжеКСУ признал неконституционной уголовную статью за незаконное обогащение - СМИ
Представитель президента в КСУ подчеркнул, что решения по изменениям в законы по борьбе с коррупцией будет принято после того, как станет известен мотив резонансного решения суда.
Решения КСУ по антикоррупционному законодательству
- В феврале прошлого года КСУ вынес решение, согласно которому привлечение чиновников к уголовной ответственности за незаконное обогащение было признано неконституционным.
- В Конституционном суде мотивацией такого решения назвали нарушение соответствующей статьи Уголовного кодекса презумпции невиновности.
- Верховная Рада 31 октября прошлого года приняла закон президента Владимира Зеленского, который предусматривает возвращение ответственности за незаконное обогащение.
- В августе текущего года 47 парламентариев от партии Оппозиционная платформа – За жизнь обратились в Конституционный суд с просьбой рассмотреть законность статьи Уголовного кодекса о незаконном обогащении. Кроме того, нардепы призывали КСУ проверить конституционность положений об электронном декларировании доходов и специальной конфискации.
- Депутаты от ОПЗЖ оспаривали в Конституционном суде положения законов о ГБР, прокуратуре, предотвращении коррупции, НАБУ, НАЗК и АРМА.
- 27 октября 2020 года в прессе появилась информация о том, что КСУ признал статью 366-1 Уголовного кодекса Украины неконституционной. Статья предполагала уголовную ответственность за недостоверное декларирование доходов депутатов, чиновников и судей.