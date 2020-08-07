Украина призвала освободить территории Грузии от войск России: в Киеве сделали заявление

МИД Украины поддерживает возвращение Абхазии и Южной Осетии в состав Грузии / РБК-Украина

Официальный Киев призвал цивилизованное мировое сообщество усилить политическое и экономическое давление на Россию с целью завершения российской оккупации грузинских территорий. Москва должна прекратить агрессию и вывести свои войска из Грузии.

Об этом говорится в заявлении МИД Украины, опубликованном к 12-й годовщине войны России и Грузии.

В украинском внешнеполитическом ведомстве акцентировали внимание на том, что за двенадцать лет оккупации россияне совершили множество правонарушений.

"Продолжающаяся "бордеризация" оккупированных грузинских территорий, системные задержания и похищения граждан Грузии на линии оккупации, ограничения их фундаментальных прав и свобод, чрезвычайно сложная гуманитарная и ситуация безопасности - вот основные "достижения" двенадцатилетней российской оккупации Абхазии и Южной Осетии", - утверждают в МИД.Читайте такжеВ Абхазии обвинили украинцев в организации госпереворота

В заявлении подчеркивается, что Украина продолжает поддерживать восстановление территориальной целостности и суверенитета Грузии.

7 августа 2008 года начался российско-грузинский вооруженный конфликт – войска РФ вторглись на территории Грузии с целью поддержки сепаратистов. Вооруженные действия закончились 12 августа 2008 года. По их итогам Россия официально признала Абхазию и Грузию независимыми республиками. Мир продолжает считать их территориями Грузии.

Напомним, в НАТО заявляли, что Грузия не может войти в состав Североатлантического альянса по причине наличия проблем с территориями Абхазии и Южной Осетии.