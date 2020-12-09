Увольнение судей КСУ и удар по е-декларациям: Зеленский обратился к Верховной Раде

Зеленский призывает не рассматривать его законопроект по перезагрузке КСУ / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Верховную Раду не рассматривать его законопроект, предусматривающий увольнение судей КСУ и признание решения инстанции по е-декларированию "ничтожным", до тех пор, пока по данной инициативе не будет вынесен вердикт Венецианской комиссии.

Как сообщает пресс-служба главы государства, задачей проекта закона Зеленского является восстановление доверия людей к КСУ. Однако парламенту пока не нужно рассматривать законодательную инициативу.

"Глава государства обратился с просьбой в парламент не рассматривать этот законопроект до того момента, как получим выводы Венецианской комиссии по ситуации, сложившейся после уничтожения судьями КСУ системы контроля электронного декларирования в нашем государстве, и по самому этому решению", - отметили в ОП.Читайте такжеЧем закончится война Зеленского и КСУ

При этом у Зеленского подчеркнули, что выводы Венецианской комиссии должны появиться уже в конце недели.

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