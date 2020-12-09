Увольнение судей КСУ и удар по е-декларациям: Зеленский обратился к Верховной Раде

У Зеленского заявили, что задача законопроекта гаранта по КСУ – восстановление доверия украинцев к инстанции.
Президент Украины Владимир Зеленский призвал Верховную Раду не рассматривать его законопроект, предусматривающий увольнение судей КСУ и признание решения инстанции по е-декларированию "ничтожным", до тех пор, пока по данной инициативе не будет вынесен вердикт Венецианской комиссии.
Как сообщает пресс-служба главы государства, задачей проекта закона Зеленского является восстановление доверия людей к КСУ. Однако парламенту пока не нужно рассматривать законодательную инициативу.
"Глава государства обратился с просьбой в парламент не рассматривать этот законопроект до того момента, как получим выводы Венецианской комиссии по ситуации, сложившейся после уничтожения судьями КСУ системы контроля электронного декларирования в нашем государстве, и по самому этому решению", - отметили в ОП.Читайте такжеЧем закончится война Зеленского и КСУ
При этом у Зеленского подчеркнули, что выводы Венецианской комиссии должны появиться уже в конце недели.
Конституционный кризис в Украине
- КСУ 27 октября признал неконституционной статью 366-1 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает уголовное наказание для государственных служащих в случае внесения ими недостоверных данных в электронные декларации.
- Суд заблокировал работу Национального агентства по предупреждению коррупции и обязал НАПК закрыть реестр деклараций.
- Зеленский 29 октября созвал срочное заседание СНБО, по итогам которого было принято решение о восстановлении антикоррупционного законодательства. Президент зарегистрировал в Раде проект закона №4288, которым предполагается увольнение судей КСУ и признание "ничтожным" их решения по электронному декларированию.
- 2 декабря глава партии Александр Корниенко заявил, что во фракции Слуга народа, а также в других парламентских группах в Раде, не поддерживают инициативу Зеленского.
- 4 декабря Рада проголосовала законопроект, возвращающий уголовную ответственность за ложное декларирование в виде общественных работ и ограничения свободы.
- Спикер ВР Дмитрий Разумков сказал, что Рада пока не может принять законы по деятельности КСУ, так как Венецианская комиссия еще не вынесла свой вердикт по некоторым законопроектам.