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Увольнение судей КСУ и удар по е-декларациям: Зеленский обратился к Верховной Раде

9 декабря 2020, 19:55

У Зеленского заявили, что задача законопроекта гаранта по КСУ – восстановление доверия украинцев к инстанции.

Зеленский
Зеленский призывает не рассматривать его законопроект по перезагрузке КСУ / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Верховную Раду не рассматривать его законопроект, предусматривающий увольнение судей КСУ и признание решения инстанции по е-декларированию "ничтожным", до тех пор, пока по данной инициативе не будет вынесен вердикт Венецианской комиссии.

Как сообщает пресс-служба главы государства, задачей проекта закона Зеленского является восстановление доверия людей к КСУ. Однако парламенту пока не нужно рассматривать законодательную инициативу.

"Глава государства обратился с просьбой в парламент не рассматривать этот законопроект до того момента, как получим выводы Венецианской комиссии по ситуации, сложившейся после уничтожения судьями КСУ системы контроля электронного декларирования в нашем государстве, и по самому этому решению", - отметили в ОП.Читайте такжеЧем закончится война Зеленского и КСУ

При этом у Зеленского подчеркнули, что выводы Венецианской комиссии должны появиться уже в конце недели.

Конституционный кризис в Украине

  • КСУ 27 октября признал неконституционной статью 366-1 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает уголовное наказание для государственных служащих в случае внесения ими недостоверных данных в электронные декларации.
  • Суд заблокировал работу Национального агентства по предупреждению коррупции и обязал НАПК закрыть реестр деклараций.
  • Зеленский 29 октября созвал срочное заседание СНБО, по итогам которого было принято решение о восстановлении антикоррупционного законодательства. Президент зарегистрировал в Раде проект закона №4288, которым предполагается увольнение судей КСУ и признание "ничтожным" их решения по электронному декларированию.
  • 2 декабря глава партии Александр Корниенко заявил, что во фракции Слуга народа, а также в других парламентских группах в Раде, не поддерживают инициативу Зеленского.
  • 4 декабря Рада проголосовала законопроект, возвращающий уголовную ответственность за ложное декларирование в виде общественных работ и ограничения свободы.
  • Спикер ВР Дмитрий Разумков сказал, что Рада пока не может принять законы по деятельности КСУ, так как Венецианская комиссия еще не вынесла свой вердикт по некоторым законопроектам.
Верховная Рада Владимир Зеленский КСУ электронное декларирование новости Украины Офис президента
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