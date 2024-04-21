В бешенстве начал обзываться: Медведев недоволен решениями США о помощи Украине

Палата представителей США одобрила важные для Украины законопроекты о конфискации российских активов и военной помощи. Однако это разозлило российских оккупантов. Так, например, заместитель председателя Совета безопасности страны-агрессора РФ Дмитрий Медведев пожелал США гражданской войны.
Он назвал украинцев "бандой неонацистов", а американцев - "штатовскими ублюдками". Медведев обвиняет США в разделении украинце и россиян, а также говорит о том, что якобы американцы будут ответственны за увеличение числа жертв на фронте.
"Сс учётом состоявшегося русофобского решения не могу со всей искренностью не пожелать США как можно быстрее самим погрузиться в новую гражданскую войну. Которая, надеюсь, будет кардинально отличаться от войны Севера и Юга в XIX веке и будет вестись с применением самолётов, танков, артиллерии, РСЗО, всех видов ракет и прочего оружия. И которая приведёт наконец к бесславному распаду мерзкой империи зла ХХI века – Соединённых Штатов Америки", - написал Медведев.
Помощь Украине от США - последние новости по теме
20 апреля Палата представителей США поддержала конфискацию активов РФ для Украины. Законопроект поддержали 360 конгрессменов, "против" высказались 58 конгрессменов.
Законопроект предусматривает, что у президента США появляются полномочия применять процедуру конфискации суверенных активов с последующей передачей в специальные фонды - Compensation Fund, Ukraine Support Fund.
Практически сразу после этого в США проголосовали за предоставление Украине мощного пакета помощи. "За" проголосовали 310 конгрессменов, "против" - 112. В рамках этой помощи Украина получит 60,84 миллиарда долларов.
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