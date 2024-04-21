В бешенстве начал обзываться: Медведев недоволен решениями США о помощи Украине

Дмитрий Медведев начал обзывать украинцев и американцев, желая США "гражданской войны".

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Медведев взбесился из-за голосования США / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Палата представителей США одобрила важные для Украины законопроекты о конфискации российских активов и военной помощи. Однако это разозлило российских оккупантов. Так, например, заместитель председателя Совета безопасности страны-агрессора РФ Дмитрий Медведев пожелал США гражданской войны.

Он назвал украинцев "бандой неонацистов", а американцев - "штатовскими ублюдками". Медведев обвиняет США в разделении украинце и россиян, а также говорит о том, что якобы американцы будут ответственны за увеличение числа жертв на фронте.

"Сс учётом состоявшегося русофобского решения не могу со всей искренностью не пожелать США как можно быстрее самим погрузиться в новую гражданскую войну. Которая, надеюсь, будет кардинально отличаться от войны Севера и Юга в XIX веке и будет вестись с применением самолётов, танков, артиллерии, РСЗО, всех видов ракет и прочего оружия. И которая приведёт наконец к бесславному распаду мерзкой империи зла ХХI века – Соединённых Штатов Америки", - написал Медведев.

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20 апреля Палата представителей США поддержала конфискацию активов РФ для Украины. Законопроект поддержали 360 конгрессменов, "против" высказались 58 конгрессменов.

Законопроект предусматривает, что у президента США появляются полномочия применять процедуру конфискации суверенных активов с последующей передачей в специальные фонды - Compensation Fund, Ukraine Support Fund.

Практически сразу после этого в США проголосовали за предоставление Украине мощного пакета помощи. "За" проголосовали 310 конгрессменов, "против" - 112. В рамках этой помощи Украина получит 60,84 миллиарда долларов.

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