В Германии объяснили отказ НАТО закрывать небо над Украиной

Анналена Бербок / Reuters

НАТО не пойдет на закрытие воздушного пространства над Украиной, ведь это будет означать вступление в военный конфликт с Россией, что поставит под угрозу жизнь миллионов европейцев.

С таким заявлением выступила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок в эфире германского телеканала ARD, пишет Укринформ.

"Это означало бы, что самолеты НАТО будут обстреливать российские самолеты, это означало бы прямое участие НАТО в конфликте… У нас есть ответственность за защиту собственного населения", - заявила Бербок.

Она отметила, что блок несет ответственность за жизнь миллионов европейцев и не может рисковать, чтобы путинская война в Украине перекинулась на другие страны и превратилась в третью мировую – так что "надо сохранять холодную голову".

При этом министр отметила, что упреки Президента Украины Владимира Зеленского "ранят прямо в сердце".

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Глава МИД ФРГ сказала, что события последних дней показали - для Путина не существует "красных линий", поэтому НАТО должно усилить свои восточные границы, чтобы защитить союзников. Она добавила, что Германия поддерживает передачу Польшей Украине самолетов советского образца (на что Варшава уже не согласилась).

Читайте такжеНа завтра Россия официально анонсировала обстрел – ЗеленскийТакже Бербок выразила уверенность в том, что введение западных санкций и поставки оружия дадут должный эффект, давление на российское руководство растет.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обратился к западным странам с призывом о немедленном закрытии воздушного пространства над Украиной в связи в военной агрессией России.

Также мы писали, что президент Франции Эммануэль Макрон провел 6 марта телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Он выразил свою обеспокоенность рисками для ядерной безопасности, и призвал Путина остановить военные действия.

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