УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

В Кабмине озвучили единственное условие поставок воды в Крым

22 августа 2021, 23:06
Прослушать новость
Остановить

Ситуация с водой на полуострове усугубилась из-за засушливой погоды в 2019-2020 годах. Это привело к обмелению и пересыханию ряда рек.

Северо-Крымский канал
Условие поставок воды в Крым назвали в Кабмине / УНИАН

Правительство Украины будет поставлять воду в аннексированный Крым только в случае гуманитарной катастрофы.

Речь идет исключительно о бутилированной воде, которую передадут в рамках гуманитарной помощи. Об этом изданию LB.ua сообщил заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Игорь Яременко.

Он сказал, что в том случае, если воды в Крыму действительно будет не хватать, Украина и пропустит туда помощь, и сама отправит на полуостров гуманитарный груз.

"Мы уже это делаем на временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Мы уже даже обратились к международным организациям относительно предоставления нам такой возможности", – добавил чиновник.

При этом Яременко подчеркнул, что через Северо-Крымский канал вода из реки Днепр в Крым попадет только после его деоккупации.

Реклама

Ситуация с водой на полуострове усугубилась из-за засушливой погоды в 2019-2020 годах. Это привело к обмелению и пересыханию ряда рек. Проблему не помогли в полной мере решить проливные дожди, которыми этим летом не раз заливало Крым.

Крымская платформа - о чем ранее сообщал Главред:

Президент Украины Владимир Зеленский 20 мая объявил о том, что саммит Крымской платформы состоится в Киеве 23 августа. Участники мероприятия обсудят вопросы деоккупации Крыма.

Представитель президента в автономной республике Крым Антон Кориневич заявлял, что по итогам Крымской платформы делегаты подпишут декларацию, в которой будут зафиксированы дальнейшие действия, направленные на возвращение Крыма в состав Украины.

Глава МИД Дмитрий Кулеба 28 июля сказал, что документ, который должны подписать участники саммита по Крыму, уже почти согласовали.

Так называемый "вице-премьер крымского правительства", "постоянный представитель Крыма при президенте РФ" Георгий Мурадов заявил, что Россия должна привлечь к ответственности участников Крымской платформы за якобы "посягательство" на территориальную целостность РФ.

viber
Кабмин водоснабжение аннексия Крыма блокада Крыма новости Крыма Игорь Яременко
Сейчас вы просматриваете новость «В Кабмине озвучили единственное условие поставок воды в Крым». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Анна Богдан разделась и поразила красотой в прозрачном бельеАнна Богдан разделась и поразила красотой в прозрачном белье Гороскоп на сентябрь 2021 для всех знаков Зодиака: брак по расчету, проблемы прошлого или изменыГороскоп на сентябрь 2021 для всех знаков Зодиака: брак по расчету, проблемы прошлого или измены Давление на Москву и новые санкции против РФ: ключевые тезисы с брифинга Меркель и ЗеленскогоДавление на Москву и новые санкции против РФ: ключевые тезисы с брифинга Меркель и Зеленского Гороскоп на 20 августа для всех знаков Зодиака: самый удачный день месяца или происки недруговГороскоп на 20 августа для всех знаков Зодиака: самый удачный день месяца или происки недругов Усидеть на двух стульях не получится: Зеленский потребовал от ФРГ сделать выбор между Украиной и РФУсидеть на двух стульях не получится: Зеленский потребовал от ФРГ сделать выбор между Украиной и РФ

Последние новости

23:06

В Кабмине озвучили единственное условие поставок воды в Крым

22:59

Врач рассказала о коварной опасности вареной картошки Видео

22:33

Президент раздал награды "национальным легендам" Украины

22:05

"Двери открыты и на вход, и на выход": Зеленский пообещал новые отставки членов Кабмина Видео

21:38

Аномальный урожай: в Украине резко изменятся цены на яблоки

Реклама
21:23

"Стреляли резиновыми пулями": украинка из Кабула рассказала о зверствах в аэропорту Видео

21:02

В Одессе ревнивец разрезал женщине рот, а ее сожителя ударил в живот

20:37

Шмыгаль высказался о Северном потоке-2 и призвал ЕС к мерам против РФ Видео

20:10

Выяснилось, сколько заплатят Джамале за выступление на Крымской платформе

19:36

В Украине началась новая волна коронавируса: когда будет пик Видео

19:34

Климатолог назвала опасные последствия вырубки лесов в Карпатах Видео

18:54

Зеленский пообещал вернуть мощь украинскому флоту Видео

18:47

Клип Just Fly Макса Барских с настоящим самолетом набрал более 3 миллионов просмотров Видео

18:37

Украина установила рекорд по количеству медалей по боксу среди юниоров

18:35

Итоги 30 лет: мы остались демократией и медленно, но движемся вперед мнение

18:26

Приметы на 23 августа: что нельзя делать и как не попасть в беду Видео

18:15

СТБ раскрыл дату выхода 2 сезона Холостячки со Златой Огневич

18:00

В Украине резко изменится погода и налетит похолодание Видео

17:51

Семейка Аддамс 2 выйдет в кинотеатрах с опережением графика Видео

17:30

Вера Брежнева похвалилась аппетитной фигурой на горячем летнем фото

Реклама
17:28

В Кирилловке двух туристов унесло в открытое море на надувном матрасе Видео

16:55

"Моя Україно прекрасна": подборка самых красивых мест в Украине ко Дню Независимости

16:51

Названо самое опасное печенье, которое продают в украинских магазинах Видео

16:24

Резкий скачок заболеваемости и смертей: эксперт назвал сроки новой волны COVID-19

16:12

Tayanna шокировала украинцев ужасными условиями проезда в украинском поезде Видео

16:00

Гороскоп на 23 августа для всех знаков Зодиака: клевета, любовь с первого взгляда или конфликты Видео

15:54

Умер знаменитый актер и самый высокий человек в мире украинского происхождения Игорь Вовковинский Видео

15:30

Настя Ивлеева официально подтвердила развод с Элджеем

15:08

Давление на Москву и новые санкции против РФ: ключевые тезисы с брифинга Меркель и Зеленского Видео

14:58

Эксперты рассказали, почему власти Украины не удержат низкий тариф на электричество

14:54

"Угроза для всей Европы": Меркель и Зеленский пригрозили РФ из-за Северного потока-2 Видео

14:45

Парад ко Дню Независимости Украины: где и когда смотреть онлайн-трансляцию Видео

14:34

Крепостная 3 сезон - трейлер раскрыл историю в стиле легендарной Анжелики Видео

14:24

Самый вкусный старинный рецепт варенья на зиму из ревеня Видео

14:18

Главком ВСУ призвал готовиться к наступлению для освобождения оккупированных территорий

13:32

Королева Елизавета II накажет Меган Маркл и принца Гарри за опороченную семью

13:25

Меркель прибыла в Украину и отправилась на переговоры с Зеленским Видео

12:57

"Звезда во лбу, вместо извилин": в герое памятника копам в Киеве узнали генерала полиции

12:38

Объявили всех победителей Одесского кинофестиваля 2021 Видео

12:30

На Днепропетровщине парашютисты станцевали гопак на высоте в 4 тысячи метров Видео

Реклама
12:20

Что будет с суммами за отопление в платежках: в КМУ рассказали, к чему готовиться Видео

11:49

Штрафы до 40 тысяч и конфискация: что нужно знать водителям мотоциклов, мопедов и скутеров Видео

11:45

Солист украинской группы Пошлая Молли задержан за дебош после концерта в России Видео

11:41

Две пенсии украинцам по накопительной системе: эксперты спрогнозировали размер выплат

11:09

Певица Slavia ответила на слухи о воссоединении с Дзидзьо

10:46

День ангела в сентябре по церковному календарю: Иван, Анна, Мария - именинники месяца

10:40

Ани Лорак отметилась неоднозначным высказыванием на Новой Волне в России Видео

10:39

"Головой в бортик без меня": олимпийская чемпионка Баюл отказалась от гражданства Украины

10:27

Гороскоп на 22 августа для всех знаков Зодиака: долги, судьбоносная встреча и козни недоброжелателей Видео

10:02

Конфуз в СБУ: выпускникам академии вручили именные медали от Баканова

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять