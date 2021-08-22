В Кабмине озвучили единственное условие поставок воды в Крым

Условие поставок воды в Крым назвали в Кабмине / УНИАН

Правительство Украины будет поставлять воду в аннексированный Крым только в случае гуманитарной катастрофы.

Речь идет исключительно о бутилированной воде, которую передадут в рамках гуманитарной помощи. Об этом изданию LB.ua сообщил заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Игорь Яременко.

Он сказал, что в том случае, если воды в Крыму действительно будет не хватать, Украина и пропустит туда помощь, и сама отправит на полуостров гуманитарный груз.

"Мы уже это делаем на временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Мы уже даже обратились к международным организациям относительно предоставления нам такой возможности", – добавил чиновник.

При этом Яременко подчеркнул, что через Северо-Крымский канал вода из реки Днепр в Крым попадет только после его деоккупации.

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Ситуация с водой на полуострове усугубилась из-за засушливой погоды в 2019-2020 годах. Это привело к обмелению и пересыханию ряда рек. Проблему не помогли в полной мере решить проливные дожди, которыми этим летом не раз заливало Крым.

Крымская платформа - о чем ранее сообщал Главред:

Президент Украины Владимир Зеленский 20 мая объявил о том, что саммит Крымской платформы состоится в Киеве 23 августа. Участники мероприятия обсудят вопросы деоккупации Крыма.

Представитель президента в автономной республике Крым Антон Кориневич заявлял, что по итогам Крымской платформы делегаты подпишут декларацию, в которой будут зафиксированы дальнейшие действия, направленные на возвращение Крыма в состав Украины.

Глава МИД Дмитрий Кулеба 28 июля сказал, что документ, который должны подписать участники саммита по Крыму, уже почти согласовали.

Так называемый "вице-премьер крымского правительства", "постоянный представитель Крыма при президенте РФ" Георгий Мурадов заявил, что Россия должна привлечь к ответственности участников Крымской платформы за якобы "посягательство" на территориальную целостность РФ.