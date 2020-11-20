В Кабмине сделали заявление о планах по возвращению Донбасса вместе с Крымом

Украина получит преимущество в направлении освобождения оккупированных Крыма и Донбасса, утверждает Игорь Яременко.
Украина рассматривает вопрос возвращения оккупированного Донбасса в рамках единого направления с деоккупацией аннексированного Крыма. Россия будет препятствовать таким планам и попытается отвлечь внимание международного сообщества от темы захваченного украинского полуострова.
Об этом заявил заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Игорь Яременко, сообщает пресс-служба ведомства.
По словам чиновника, объединение вопросов Крыма и Донбасса стало основой стратегии министерства по возвращению оккупированных территорий. Таким образом, Украина получает преимущество в реализации своей политики.
"Теперь, когда мы говорим об оккупированных территориях, мы рассматриваем комплексно Крым и Донбасс. Именно объединение этих двух кейсов дает нам в будущем преимущество в направлении деоккупации этих территорий", - утверждает Яременко.
Также он добавил, что вопрос реинтеграции отдельных районов Донецкой и Луганской областей вместе с Крымом – непростая задача, так как Россия попытается этому помешать.Читайте такжеУ Кравчука предупредили Россию о крахе переговоров по Донбассу и сделали заявление
"Конечно, это не простой путь, который перед нами впереди. Ведь безопасная реинтеграция Донбасса потребует колоссальных усилий и концентрации ресурсов. РФ будет пытаться это использовать в своих интересах для того, чтобы отвлечь внимание от вопроса Крыма для легитимизации оккупации украинского полуострова", - подчеркнул Игорь Яременко.
Новости Крыма
- Генассамблея ООН 18 ноября приняла проект резолюции по Крыму, в которой Россию обвиняют в многочисленных нарушениях прав человека на территории аннексированного полуострова. В документе ООН призывает международное сообщество усилить давление на Москву.
- В МИД Украины 26 октября заявили, что Киев заручился поддержкой США в вопросе создания Крымской платформы, задачей которой является деоккупация полуострова.
- Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган дал согласие на присоединение Анкары к новой переговорной площадке по вопросам аннекусированного Крыма.
Аннексия Крыма
В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.
Новости Донбасса
- Глава делегации Украины в ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук 3 ноября заявил о готовности Киева представить план действий по деоккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Инициатива предполагает возвращение под украинский контроль границы с Россией в ОРДЛО и проведение выборов на данных территориях.
- Если в начале следующего года с ОРДЛО будут выведены все иностранные войска, появится возможность для проведения там выборов в марте 2021 года.
- Россия не соглашается с планом действия Украины по Донбассу. У Путина утверждают, что Минские соглашения предполагают сначала проведение выборов, а уже после передачу под контроль Киева участка украинско-российской границы в ОРДЛО.
Агрессия России на Донбассе
В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.
В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.