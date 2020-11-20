В Кабмине сделали заявление о планах по возвращению Донбасса вместе с Крымом

Украина рассматривает возвращение оккупированных Крыма и Донбасса в рамках единого кейса - Кабмин / УНИАН

Украина рассматривает вопрос возвращения оккупированного Донбасса в рамках единого направления с деоккупацией аннексированного Крыма. Россия будет препятствовать таким планам и попытается отвлечь внимание международного сообщества от темы захваченного украинского полуострова.

Об этом заявил заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Игорь Яременко, сообщает пресс-служба ведомства.

По словам чиновника, объединение вопросов Крыма и Донбасса стало основой стратегии министерства по возвращению оккупированных территорий. Таким образом, Украина получает преимущество в реализации своей политики.

"Теперь, когда мы говорим об оккупированных территориях, мы рассматриваем комплексно Крым и Донбасс. Именно объединение этих двух кейсов дает нам в будущем преимущество в направлении деоккупации этих территорий", - утверждает Яременко.

Также он добавил, что вопрос реинтеграции отдельных районов Донецкой и Луганской областей вместе с Крымом – непростая задача, так как Россия попытается этому помешать.Читайте такжеУ Кравчука предупредили Россию о крахе переговоров по Донбассу и сделали заявление

"Конечно, это не простой путь, который перед нами впереди. Ведь безопасная реинтеграция Донбасса потребует колоссальных усилий и концентрации ресурсов. РФ будет пытаться это использовать в своих интересах для того, чтобы отвлечь внимание от вопроса Крыма для легитимизации оккупации украинского полуострова", - подчеркнул Игорь Яременко.

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