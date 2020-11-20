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В Кабмине сделали заявление о планах по возвращению Донбасса вместе с Крымом

20 ноября 2020, 13:43

Украина получит преимущество в направлении освобождения оккупированных Крыма и Донбасса, утверждает Игорь Яременко.

Здание, Кабмин
Украина рассматривает возвращение оккупированных Крыма и Донбасса в рамках единого кейса - Кабмин / УНИАН

Украина рассматривает вопрос возвращения оккупированного Донбасса в рамках единого направления с деоккупацией аннексированного Крыма. Россия будет препятствовать таким планам и попытается отвлечь внимание международного сообщества от темы захваченного украинского полуострова.

Об этом заявил заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Игорь Яременко, сообщает пресс-служба ведомства.

По словам чиновника, объединение вопросов Крыма и Донбасса стало основой стратегии министерства по возвращению оккупированных территорий. Таким образом, Украина получает преимущество в реализации своей политики.

"Теперь, когда мы говорим об оккупированных территориях, мы рассматриваем комплексно Крым и Донбасс. Именно объединение этих двух кейсов дает нам в будущем преимущество в направлении деоккупации этих территорий", - утверждает Яременко.

Также он добавил, что вопрос реинтеграции отдельных районов Донецкой и Луганской областей вместе с Крымом – непростая задача, так как Россия попытается этому помешать.Читайте такжеУ Кравчука предупредили Россию о крахе переговоров по Донбассу и сделали заявление

"Конечно, это не простой путь, который перед нами впереди. Ведь безопасная реинтеграция Донбасса потребует колоссальных усилий и концентрации ресурсов. РФ будет пытаться это использовать в своих интересах для того, чтобы отвлечь внимание от вопроса Крыма для легитимизации оккупации украинского полуострова", - подчеркнул Игорь Яременко.

Новости Крыма

Новости Донбасса

  • Глава делегации Украины в ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук 3 ноября заявил о готовности Киева представить план действий по деоккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Инициатива предполагает возвращение под украинский контроль границы с Россией в ОРДЛО и проведение выборов на данных территориях.
  • Если в начале следующего года с ОРДЛО будут выведены все иностранные войска, появится возможность для проведения там выборов в марте 2021 года.
  • Россия не соглашается с планом действия Украины по Донбассу. У Путина утверждают, что Минские соглашения предполагают сначала проведение выборов, а уже после передачу под контроль Киева участка украинско-российской границы в ОРДЛО.

    Агрессия России на Донбассе

    В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.

    В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.

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