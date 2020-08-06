В МИД Украины обещают эффективно сразить Россию

Совокупный ВВП трех стран - около 770 миллиардов долларов - Кулеба / УНИАН

Киев, Варшава и Вильнюс прекрасно знают об истинных намерениях и действиях Москвы, поэтому готовы приложить максимум усилий для эффективного противостояния России. Речь идет не только о военном сотрудничестве, но и пресечении российских кампаний по дезинформации.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью изданию Главком.

По его словам, в рамках Люблинского треугольника три государства – Украина, Польша и Литва – смогут организовать системный процесс противостояния дезинформации России.

Акцентируя внимание на военном, финансовом и экономическом сотрудничестве между странами, Кулеба отметил, что наличие весомых ресурсов государств окажет положительное влияние на достижение общих целей.Читайте такжеПочему Люблинский треугольник - очередная сказка

"Три страны, которые имеют выход к трем морям, 83 миллиона населения, почти $770 млрд совокупного ВВП и 981 000 квадратных километров территории, имеют огромный экономический и политический потенциал", - подчеркнул глава украинского МИД.

Ранее политический эксперт Анатолий Октюсюк заявил, что заключение союза между Украиной, Польшей и Литвой является хорошим сигналом – Евросоюз постепенно ослабевает, тогда как РФ становится все более агрессивным государством. Аналитик не исключает, что такой союз со временем может трансформироваться в буферную зону между Россией и европейскими государствами.