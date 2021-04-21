В ОП объяснили, почему Путин не отвечает на предложение Зеленского

Подоляк считает, что Зеленский своим предложением создал "несколько иную уже реальность", где именно украинский лидер диктует условия, пусть и не все.
Украинский президент Владимир Зеленский обратился к Владимиру Путину и предложил своему российскому коллеге встретиться – однако ответа Кремля до сих пор нет. В Офисе президента Украины такое молчание расценивают как свидетельство растерянности Москвы.
"Разумеется, официального ответа российской стороны пока нет. Потому что инициатива прозвучала неожиданно, резко и совершенно вразрез пропагандистско-психологическим планам самой РФ", – заявил в комментарии УНИАН советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.
Он считает, что Зеленский своим предложением создал "несколько иную уже реальность", где именно украинский лидер диктует условия, пусть и не все.
"Надо дать время им все это осмыслить. Оценить риски, которые будут нести те или иные идеи, проигнорировать наше предложение или оставить все, как есть сегодня, и продолжить откровенные спекуляции на банальной эскалации", – считает Подоляк.
Ранее у Зеленского резко призвали Путина к переговорам по Донбассу. Украина не может ждать и должна сделать все, чтобы прекратить войну, сказал тогда Михаил Подоляк.
Переговоры Зеленского и Путина
- 9 апреля в Офисе президента Украины сделали заявление о том, что после резкого обострения вооруженного противостояния на Донбассе в президентской администрации обратились с запросом на переговоры с лидерами нормандского формата. Однако Путин отказался говорить с Зеленским.
- 16 апреля по итогам встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, глава украинского государства Владимир Зеленский сказал, что он планировал подискутировать с Путиным. Впрочем, Путин вновь проигнорировал переговоры с Зеленским.
- Президент Зеленский 20 апреля обратился к главе РФ Путину на русском языке и предложил провести встречу в любой точке Донбасса, где по-прежнему идут боевые действия.
- 21 апреля в Кремле рассказали о реакции Путина о встрече с Зеленским на Донбассе. Путин знает о предложении Зеленского провести встречу на Донбассе, сказал Дмитрий Песков. Впрочем, он уточнил, что официальных запросов на проведение встречи Путина и Зеленского на Донбассе из Киева пока не поступало.