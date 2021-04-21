В ОП объяснили, почему Путин не отвечает на предложение Зеленского

В ОП объяснили, почему Путин молчит после обращения Зеленского / Reuters

Украинский президент Владимир Зеленский обратился к Владимиру Путину и предложил своему российскому коллеге встретиться – однако ответа Кремля до сих пор нет. В Офисе президента Украины такое молчание расценивают как свидетельство растерянности Москвы.

"Разумеется, официального ответа российской стороны пока нет. Потому что инициатива прозвучала неожиданно, резко и совершенно вразрез пропагандистско-психологическим планам самой РФ", – заявил в комментарии УНИАН советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

Он считает, что Зеленский своим предложением создал "несколько иную уже реальность", где именно украинский лидер диктует условия, пусть и не все.

"Надо дать время им все это осмыслить. Оценить риски, которые будут нести те или иные идеи, проигнорировать наше предложение или оставить все, как есть сегодня, и продолжить откровенные спекуляции на банальной эскалации", – считает Подоляк.

Ранее у Зеленского резко призвали Путина к переговорам по Донбассу. Украина не может ждать и должна сделать все, чтобы прекратить войну, сказал тогда Михаил Подоляк.

Переговоры Зеленского и Путина