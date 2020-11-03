В СНБО припугнули судей КСУ и заговорили об отставке

Данилов призвал судей КСУ уйти в отсавку / УНИАН

В СНБО обратились с призывом к судьям КСУ уйти в отставку.

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в Facebook и также пригрозил судьям ответственностью.

Он заявил, что судьи КСУ своим решением посягнули на фундаментальные основы конституционного строя в Украине.

"Подобные действия имеют все признаки уголовного преступления, за которое предусмотрено соответствующее наказание... Еще раз акцентирую внимание на том, что при принятии решения Конституционный суд посягнул на нормы Конституции Украины, которые гарантируют курс нашей страны в ЕС и НАТО", - заявил он.

При этом Данилов отметил, что в случае принятия Верховной радой законопроекта президента Владимира Зеленского о восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству, прекращаются полномочия действующего состав суда, но не самого КСУ.

"Сохраните остатки чести и подайте в отставку", - добавил секретарь СНБО.

Конфликт власти и КСУ