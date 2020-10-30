В СНБО сделали резкий выпад в адрес Путина

Данилов полагает, что ко скандалу с КСУ причастна Россия / УНИАН

В СНБО отслеживают действия группы лиц против государственности Украины. К скандальному решению КСУ о декларациях точно причастна Россия.

Как отметил секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов в эфире программы Свобода слова Савика Шустера, судьи КСУ целенаправленно занимаются расшатыванием Украины.

"Мы отслеживаем четкие действия группы лиц, которые направлены на уничтожение украинской государственности... Более того, в том, что в этом принимала участие страна-агрессор - у меня нет сомнений", - заявил он.

Решение КСУ по антикоррупционным законам