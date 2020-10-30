В СНБО сделали резкий выпад в адрес Путина

Судьи КСУ целенаправленно занимаются расшатыванием Украины.
В СНБО отслеживают действия группы лиц против государственности Украины. К скандальному решению КСУ о декларациях точно причастна Россия.
Как отметил секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов в эфире программы Свобода слова Савика Шустера, судьи КСУ целенаправленно занимаются расшатыванием Украины.
"Мы отслеживаем четкие действия группы лиц, которые направлены на уничтожение украинской государственности... Более того, в том, что в этом принимала участие страна-агрессор - у меня нет сомнений", - заявил он.
Решение КСУ по антикоррупционным законам
- Конституционный суд Украины во вторник, 27 октября, вынес решение о неконституционности статьи в Уголовном кодексе, предполагающей уголовную ответственность для чиновников, которые вносят недостоверные данные в электронные декларации.
- суд запретил Национальному агентству по противодействию коррупции осуществлять мониторинг деклараций и обязал НАПК закрыть соответствующий реестр.
- В Евросоюзе заявили, что предоставление Брюсселем финансовой помощи Киеву непосредственно связана с созданием антикоррупционных органов в Украине.
- Президент Украины Владимир Зеленский 29 октября созвал экстренное заседание СНБО, на котором было принято решение о восстановлении работы реестра электронных деклараций.
- Глава государства внес в Верховную Раду проект закона, предусматривающий увольнение судей Конституционного суда Украины.
Автор: Екатерина Трохимчук