В США назвали главные вызовы Украины на пути в НАТО

США назвали главные вызовы, которые стоят перед Украиной / УНИАН

Украина на пути в НАТО должна пройти через несколько главных вызовов.

Как заявила временный поверенный в делах США Кристина Квин на онлайн-форуме Реанимационного пакета реформ, главными вызовами нашей страны на сегодня являются:

российская агрессия

борьба с коррупцией.

По словам представительницы США, преодоление этих вызовов позволит Украине полностью пройти путь евроантлантической интеграции.

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"Прежде всего, это внешние вызовы. Украина борется с российской агрессией на нескольких фронтах - оккупация Крыма, вооруженный конфликт на Донбассе, кибератаки и дезинформация. Второй вызов - борьба с коррупцией. И оба вызова являются весомыми", - заявила Квин.

Крымский вопрос – о чем сообщалось ранее: