В США назвали главные вызовы Украины на пути в НАТО

Преодоление этих вызовов позволит Украине полностью пройти путь евроантлантической интеграции.
Украина на пути в НАТО должна пройти через несколько главных вызовов.
Как заявила временный поверенный в делах США Кристина Квин на онлайн-форуме Реанимационного пакета реформ, главными вызовами нашей страны на сегодня являются:
- российская агрессия
- борьба с коррупцией.
По словам представительницы США, преодоление этих вызовов позволит Украине полностью пройти путь евроантлантической интеграции.
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"Прежде всего, это внешние вызовы. Украина борется с российской агрессией на нескольких фронтах - оккупация Крыма, вооруженный конфликт на Донбассе, кибератаки и дезинформация. Второй вызов - борьба с коррупцией. И оба вызова являются весомыми", - заявила Квин.
Крымский вопрос – о чем сообщалось ранее:
- 6 ноября власти Словакии заявили о том, что заинтересованы в участии в реализации украинской инициативы по созданию Крымской платформы.
- 16 октября президент Турции Реджеп Эрдоган в ходе совместной пресс-конференции со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что Турция осознает важность Украины в контексте региональной стабильности и безопасности. Анкара не признает Крым территорией РФ и в дальнейшем по-прежнему намерена поддерживать территориальную целостность украинского государства.
- 16 октября украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина планирует пригласить Турцию в переговорный процесс по возвращению Крыма под политический контроль Киева. Украинская сторона считает, что позиция Анкары сыграет важную роль в Крымской платформе.
- 6 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Европейский Союз готов присоединиться к новой платформе по деоккупации Крыма.
Автор: Екатерина Трохимчук