В ТКГ озвучили главную идею плана Б по Донбассу

Алексей Арестович высказался о плане Б по Донбассу / Facenews

Главной идеей украинского плана Б по Донбассу является введение миротворцев - наша сторона уже фактически нашла способ обеспечить этот вариант.

Об этом в интервью tsn.ua рассказал советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович и подчеркнул, что может говорить о плане Б неофициально. По его словам, этот план дискутируется в кулуарах.

"И ключевое слово там "миротворцы"… ходит такая легенда кулуарах, что в 2016 году почти договорились о миротворцах, но кто-то уперся из украинской делегации и план ввода миротворцев был сорван. Мы сейчас нашли способ фактически обеспечить миротворцев. Увеличение СММ ОБСЕ - это мощный элемент контроля", - отметил Арестович.