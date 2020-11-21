В ТКГ озвучили главную идею плана Б по Донбассу

В первую очередь наша страна настаивает на введении миротворцев.
Главной идеей украинского плана Б по Донбассу является введение миротворцев - наша сторона уже фактически нашла способ обеспечить этот вариант.
Об этом в интервью tsn.ua рассказал советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович и подчеркнул, что может говорить о плане Б неофициально. По его словам, этот план дискутируется в кулуарах.
"И ключевое слово там "миротворцы"… ходит такая легенда кулуарах, что в 2016 году почти договорились о миротворцах, но кто-то уперся из украинской делегации и план ввода миротворцев был сорван. Мы сейчас нашли способ фактически обеспечить миротворцев. Увеличение СММ ОБСЕ - это мощный элемент контроля", - отметил Арестович.
- Президент Украины Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин впервые встретились 9 декабря 2019-го в Париже после встречи по Донбассу в нормандском формате (Украина, РФ, Франция и Германия).
- Первый президент Украины, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук назвал предпосылку для новой встречи Зеленского и Путина.
- Украинская сторона подготовила План совместных шагов для Трехсторонней контактной группы.
- Украина предлагает полностью прекратить конфликт и демилитаризовать временно оккупированные территории Донецкой и Луганской области в начале 2021 года. Это необходимо для проведения там местных выборов 31 марта.
- 5 ноября в Москве и "ДНР" ответили на предложение Украины по Донбассу. В частности, в РФ заявили, что ждут предложений украинской делегации в письменном виде.
Автор: Екатерина Трохимчук