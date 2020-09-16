"Ввели в заблуждение и хотели заработать": в МВД пояснили ситуацию с хасидами

Геращенко отреагировал на ситуацию с визитом паломников в Умань во время карантина.
В МВД Украины заявили о том, что ситуация на границе с Беларусью стала возможна из-за того, что определенная группа людей ввела паломников в заблуждение. На их приезде в Украину пытались заработать.
Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.
По его словам, хасидам обещали, что они смогут попасть в Украину через Беларусь.
"Определенный круг лиц, введя в заблуждение, пригласил представителей хасидов. Фактически эти люди подставили тысячи граждан Израиля и других стран", - заявил Геращенко.
Он добавил, что большинство из хасидов не имеют права попасть на территорию Украины в связи с запретом на въезд для иностранцев.
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"Пограничники объясняют гражданам Израиля и других стран, что они не смогут попасть в Украину и предлагают возвращаться в те страны, из которых они приехали. Украина - гостеприимная страна, но мы не позволим нарушать наше законодательство", - добавил Геращенко.
Напомним, на границу с Беларусью стянули резервы, чтобы не пустить хасидов. Ожидается, что несколько тысяч паломников прибудут в пункты пропуска на границе с Беларусью.
Кроме того, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков призвал всех паломников не провоцировать ситуацию на границе.
Визит хасидов в Умань - что было ранее:
- Мэр Умани Александр Цебрий ночь на 18 августа провел в спальном мешке под Офисом президента, протестуя против приезда в период карантина хасидов на праздник Рош Ха-Шана.
- В Умань на празднование иудейского Нового года Рош ха-Шана приехало от двух до трех тысяч хасидов.
- Напомним, Кабмин поддержал инициативу МВД Украины о запрете посещения Умани хасидами во время празднования еврейского Нового года (Рош ха-Шана - ред.) в 2020 году.