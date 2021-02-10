Верховный Суд отклонил два иска против закрытия каналов Козака

Суд отклонил ходатайство, поскольку в нем не было обоснования того, как Зеленский нарушил права, свободы и интересы.
Верховный Суд Украины отклонил два иска касательно указа президента Владимира Зеленского о введении санкций против телеканалов Zik, 112-Украина и NewsOne, которые принадлежат нардепу Тарасу Козака, пишет сайт Верховного Суда.
Верховный Суд рассмотрел иск №9901/22/21, в котором утверждалось, что указ Зеленского от 2 февраля нарушает права, свободы и интересы. Суд отклонил ходатайство, поскольку в нем не было обоснования того, как Зеленский нарушил права, свободы и интересы. Кроме этого, ВСУ не увидел оснований для привлечения к делу ряд телекомпаний, на частотах которых вещали телеканалы, как третьих лиц. Истцу поручили исправить недочеты в 10-дневный срок.
Также ВСУ отклонил иск № 9901/23/21, в котором требовалось признать указ президента противоправным и отменить его. Суд решил, что жалоба подана в интересах юридических лиц, которые являются владельцами телеканалов.
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В то же время, Верховный Суд 8 февраля получил третий иск с подобными исковыми требованиями - № 9901/26/21. Вопрос об открытии дела по нему будет решен в пятидневный срок.
Санкции против телеканалов – о чем сообщалось ранее:
- 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел санкции сроком на 5 лет в отношении Тараса Козака — бизнес-партнера и депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука, а также в отношении принадлежащих ему телеканалов - "112 Украина", NewsOne и ZiK.
- 3 февраля президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал решение о введении санкций против телеканалов (112 Украина, NewsOne и ZIK). По его словам, Украина решительно поддерживает свободу слова, а не пропаганду, финансируемую страной-агрессором, которая подрывает страну на пути к ЕС и евроатлантической интеграции.
- 5 февраля министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что введение санкций против телеканалов 112, NewsOne и ZIK стало началом освобождения территории Украины – Донбасса и Крыма.