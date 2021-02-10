Верховный Суд отклонил два иска против закрытия каналов Козака

Суд отклонил два иска против блокировки каналов

Верховный Суд Украины отклонил два иска касательно указа президента Владимира Зеленского о введении санкций против телеканалов Zik, 112-Украина и NewsOne, которые принадлежат нардепу Тарасу Козака, пишет сайт Верховного Суда.

Верховный Суд рассмотрел иск №9901/22/21, в котором утверждалось, что указ Зеленского от 2 февраля нарушает права, свободы и интересы. Суд отклонил ходатайство, поскольку в нем не было обоснования того, как Зеленский нарушил права, свободы и интересы. Кроме этого, ВСУ не увидел оснований для привлечения к делу ряд телекомпаний, на частотах которых вещали телеканалы, как третьих лиц. Истцу поручили исправить недочеты в 10-дневный срок.

Также ВСУ отклонил иск № 9901/23/21, в котором требовалось признать указ президента противоправным и отменить его. Суд решил, что жалоба подана в интересах юридических лиц, которые являются владельцами телеканалов.

Читайте такжеЗакрытие пророссийских каналов столкнет лбами Бойко и Медведчука

В то же время, Верховный Суд 8 февраля получил третий иск с подобными исковыми требованиями - № 9901/26/21. Вопрос об открытии дела по нему будет решен в пятидневный срок.

Санкции против телеканалов – о чем сообщалось ранее: