Указ Зеленского о санкциях против каналов Медведчука опять обжаловали в Верховном Суде / Униан

В Верховный Суд Украины поступил еще один иск от физического лица к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием признать незаконным указ, вводящий в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях в отношении телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, которые связывают с Виктором Медведчуком.

"Поступил еще один иск от физлица с оспариванием указа о санкциях", - сообщили в Верховном суде агентству Интерфакс-Украина. При этом в суде подчеркнули, что иск только поступил, по нему не открыто производство и не назначена дата рассмотрения, как и по поступившим ранее.

Сообщается, что этот иск подал харьковский юрист – член Чугуевской правозащитной группы Роман Лихачев.

Отметим, ранее в Верховный суд поступило два иска граждан, которые оспаривают указ президента Украины Владимира Зеленского от 2 февраля 2021 № 43/2021 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 февраля 2021 О применение персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

Позже появилась информация о том, что телеканалы 112 Украина, NewsOne и ZIK не подавали исков в Верховный суд. Телеканалы выпустили совместное заявление, в котором назвали подачу исков "технологией власти".

Санкции против телеканалов – о чем сообщалось ранее: