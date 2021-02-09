Указ Зеленского о санкциях против каналов Медведчука опять обжаловали в Верховном Суде

Очередной иск к Зеленскому подал харьковский юрист – член Чугуевской правозащитной группы Роман Лихачев.
В Верховный Суд Украины поступил еще один иск от физического лица к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием признать незаконным указ, вводящий в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях в отношении телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, которые связывают с Виктором Медведчуком.
"Поступил еще один иск от физлица с оспариванием указа о санкциях", - сообщили в Верховном суде агентству Интерфакс-Украина. При этом в суде подчеркнули, что иск только поступил, по нему не открыто производство и не назначена дата рассмотрения, как и по поступившим ранее.
Сообщается, что этот иск подал харьковский юрист – член Чугуевской правозащитной группы Роман Лихачев.
Отметим, ранее в Верховный суд поступило два иска граждан, которые оспаривают указ президента Украины Владимира Зеленского от 2 февраля 2021 № 43/2021 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 февраля 2021 О применение персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".
Позже появилась информация о том, что телеканалы 112 Украина, NewsOne и ZIK не подавали исков в Верховный суд. Телеканалы выпустили совместное заявление, в котором назвали подачу исков "технологией власти".
Санкции против телеканалов – о чем сообщалось ранее:
- 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел санкции сроком на 5 лет в отношении Тараса Козака — бизнес-партнера и депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука, а также в отношении принадлежащих ему телеканалов - "112 Украина", NewsOne и ZiK.
- 3 февраля президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал решение о введении санкций против телеканалов (112 Украина, NewsOne и ZIK). По его словам, Украина решительно поддерживает свободу слова, а не пропаганду, финансируемую страной-агрессором, которая подрывает страну на пути к ЕС и евроатлантической интеграции.
- 5 февраля министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что введение санкций против телеканалов 112, NewsOne и ZIK стало началом освобождения территории Украины – Донбасса и Крыма.