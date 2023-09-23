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"Вы нас обманули": в РФ официально заявили, что продолжат убивать украинцев

Ангелина Подвысоцкая
23 сентября 2023, 23:13 обновлено 23 сентября, 23:16
Сергей Лавров заявил, что российские оккупанты не будут прекращать огонь на фронте в Украине.
ВСУ, Лавров
РФ отказывается прекращать огонь / коллаж: Главред, фото: скриншот с видео, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Россия открыто отказывается прекращать огонь в Украине и продолжит убивать людей. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции в Нью-Йорке, где проходит сессия Генассамблеи ООН.

Он заявил, что РФ "не может реализовать" форму мира президента Украины Владимира Зеленского, которая предусматривает вывод всех российских оккупантов со всей территории страны.

"Путин сказал очень четко: да, мы готовы к переговорам. Но никаких предложений по прекращению огня мы не будем рассматривать. Потому что мы уже раз это рассмотрели, вы нас обманули ... Если Запад говорит, что конфликт на Украине должен решаться на поле боя, значит — на поле боя", – сказал Лавров.

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Переговоры России и Украины

Президент Владимир Зеленский заявил, что сейчас "плохой момент" для переговоров со страной-агрессором Россией. Глава государства отметил, что эмоционально готов к длительной войне.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что официальный Киев будет самостоятельно решать вопрос переговоров с агрессором Москвой, которая не демонстрирует стремления к реальному диалогу. Однако никаких переговоров с директором Кремля Владимиром Путиным не будет. Российское государство должно потерпеть поражение, любой другой исход будет воспринят как путинская победа, что станет сигналом к началу других конфликтов.

Глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что Кремль не готов к серьезным мирным переговорам, а сам российский диктатор Владимир Путин готов вести войну много лет. По мнению Писториуса, о переговорах с РФ можно будет говорить только тогда, когда Путин просигнализирует, что он хочет разговаривать.

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война в Украине вторжение России Сергей Лавров мирные переговоры с Россией
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