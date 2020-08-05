Зеленский отправится на встречу с Лукашенко: о чем будут договариваться

Зеленский в октябре отправится с визитом в Беларусь / УНИАН

На октябрь текущего года запланирован официальный визит президента Украины Владимира Зеленского в Беларусь. Он примет участие в третьем форуме регионов Украины и Беларуси в Гродно. В Минске информируют, что стороны будут стремиться к восстановлению торгового оборота между странами, который был снижен из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Об этом говорится в сообщении посольства Беларуси в Украине, сообщает Интерфакс-Украина.

Отмечается, что посол Беларуси в Киеве Игорь Сокол и вице-премьер Украины Алексей Резников обсудили детали приезда президента Владимира Зеленского в Беларусь на третий форум двух стран в Гродно и вопросы экономического сотрудничества государств.

"Стороны подчеркнули нацеленность на выполнение ранее достигнутых договоренностей на высшем и высоком уровнях, и продолжение предметной работы по подготовке весомого пакета договоренностей по результатам этих знаковых для межгосударственных отношений мероприятий", - добавили в дипломатическом ведомстве.Читайте такжеПутин начал аннексию Беларуси, следующая на очереди - Украина

В Беларуси считают, что главной задачей двух стран является восстановление товарооборота, снижение которого произошло в связи с эпидемией коронавирусной инфеции. Оборот товаров между Киевом и Минском из-за COVID-19 снизился практически на 25% - до 2 миллиардов долларов. Экспорт из Беларуси в Украину сократился до 1,3 миллиардов долларов.

Напомним, 29 июля белорусские силовики задержали на территории Беларуси 33 боевика частной военной компании Вагнера. Деятельности данных лиц показалась сотрудникам правоохранительных органов подозрительной.

Позже Минск на дипломатическом уровне провел ряд консультаций с МИД Украины, так как среди боевиков оказались лица с украинским гражданством.Читайте такжеПутин в августе предпримет попытку аннексии Беларуси: СМИ объяснили причину

В офисе президента Украины заявили, что Киев будет настаивать на экстрадиции боевиков по причине их возможной причастности к преступлениям в ходе российско-украинского конфликта на Донбассе.