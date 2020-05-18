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Сколько украинцев поддерживают президента Зеленского - опубликован свежий рейтинг

18 мая 2020, 10:57

Если бы во втором туре снова встретились Зеленский и Порошенко, то результаты выборов были бы такими же, как и год назад.

Выборы-2019
Социологи выяснили электоральные симпатии украинцев / REUTERS

Уровень поддержки Владимира Зеленского - нынешнего президента Украины - составляет около 40%.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного социологической группой Рейтинг.

Если бы выборы президента Украины состоялись в середине мая 2020 года, то за Зеленского проголосовали бы 39,3% граждан (среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором).

Далее по уровню популярности:

  • Юрий Бойко - 13,9%;
  • Петр Порошенко - 13,3%;
  • Юлия Тимошенко - 8,6%;
  • Игорь Смешко - 5,9%.

Поддержка других кандидатов ниже 5%. При этом около 8% украинцев не определились с выбором.

Выборы президента - свежая социология
Выборы президента - свежая социология

Если бы во второй тур сегодня вышли Зеленский и Порошенко, то, как и год назад, 75% среди избирателей поддержали бы действующего президента, а 25% - проголосовали бы за Порошенко. Подобные результаты были бы и в случае выхода во второй тур Бойко и Тимошенко.

Опрос Социологической группы Рейтинг проводился 12-13 мая 2020 года среди 3000 респондентов по всей Украине кроме оккупированных Россией территорий. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования не более 1,8%.

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Как сообщал Главред, ранее политический обозреватель Андрей Головачев заявил, что президент Украины Владимир Зеленский будет продолжать неизбежно терять свой рейтинг, после чего войдет в конфликт как с обществом, так и с украинскими элитами. 

Владимир Зеленский Петр Порошенко выборы соцопрос новости Украины
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