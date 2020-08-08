У Зеленского поведали, сколько денег нужно на восстановление Донбасса

Сколько денег нужно для восстановления Донбасса / УНИАН

Для восстановления оккупированных территорий Донбасса нашей стране необходимо около 10 миллиардов долларов. Это примерно 5-7% ВВП Украины.

Об этом в эфире Радио Донбасс.Реалии заявил советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко.

По его словам, для восстановления временно оккупированных территорий после их реинтеграции необходимо будет создать фонд, в том числе и за деньги доноров.

"Предварительная оценка - это около 10 млрд долларов, которые потребуются для восстановления неподконтрольной территории. Речь идет о 5-7% нашего ВВП, - отметил Устенко.

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Как писал Главред, президент Владимир Зеленский наградил матроса Олега Пецуха, который, как выяснили журналисты, после перестрелки с боевиками на Донбассе оставил умирать морского пехотинца Ярослава Журавля.

Напомним, 13 июля в районе Зайцево, несмотря на договоренность о "режиме тишины", боевики обстреляли группу военных, которая пыталась эвакуировать тело погибшего военнослужащего ВСУ. В результате обстрела погиб военный медик Николай Ильин.