Война власти и КСУ: Зеленский назвал главное условие решения проблемы

Тупицкий не может быть главой КСУ - Зеленский / УНИАН

Перезагрузка состава и работы Конституционного суда Украины должна начаться в первую очередь с увольнения руководителя инстанции Александра Тупицкого. Ему следует добровольно подать в отставку.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию Фокус, комментируя вопрос конституционного кризиса, сложившегося в результате отмены КСУ антикоррупционного законодательства.

По словам Зеленского, его слова не являются угрозой, однако сложилась ситуация, при которой у суда конфликт не только с другими ветвями власти, но и с обществом.

"Перезапуск суда должен начаться именно с этого (увольнение Тупицкого). Я даже не угрожаю. Конфликт с государством, конфликт с обществом, конфликт с ВР, конфликт с президентом. Мне кажется, этого достаточно, чтобы человек ушел. Это нормальный мужской шаг", - подчеркнул Зеленский.Читайте такжеСтало известно, почему в Верховной Раде не поддерживают решение Зеленского по КСУ

Конституционный кризис в Украине