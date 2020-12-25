Война власти и КСУ: Зеленский назвал главное условие решения проблемы

По словам Владимира Зеленского, у Конституционного суда конфликт не только с властью, но и с обществом.
Перезагрузка состава и работы Конституционного суда Украины должна начаться в первую очередь с увольнения руководителя инстанции Александра Тупицкого. Ему следует добровольно подать в отставку.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию Фокус, комментируя вопрос конституционного кризиса, сложившегося в результате отмены КСУ антикоррупционного законодательства.
По словам Зеленского, его слова не являются угрозой, однако сложилась ситуация, при которой у суда конфликт не только с другими ветвями власти, но и с обществом.
"Перезапуск суда должен начаться именно с этого (увольнение Тупицкого). Я даже не угрожаю. Конфликт с государством, конфликт с обществом, конфликт с ВР, конфликт с президентом. Мне кажется, этого достаточно, чтобы человек ушел. Это нормальный мужской шаг", - подчеркнул Зеленский.Читайте такжеСтало известно, почему в Верховной Раде не поддерживают решение Зеленского по КСУ
Конституционный кризис в Украине
- Конституционный суд 27 октября вынес вердикт о признании несоответствия Конституции статьи 366-1 Уголовного кодекса, предусматривающей уголовное наказание для государственных служащих за внесение неправдивых данных в электронные декларации.
- Своим решением КСУ заблокировал работу Национального агентства по предупреждению коррупции и запретил НАПК вести работу с электронным реестром деклараций.
- 4 декабря Верховная Рада приняла закон о восстановлении е-декларирования в Украине. Согласно принятым изменениям, уголовная ответственность предполагает штраф и общественные работы.
- 9 декабря в Венецианской комиссии заявили, что вердикт КСУ от 27 октября по электронному декларированию содержит нарушения. Комиссия рекомендует Верховной Раде восстановить антикоррупционное законодательство с включением пункта о лишении свободы.