Все будут вовлечены в этот вопрос: Данилов детально рассказал о Плане обороны на случай вторжения РФ

По его словам, впервые в истории Украины в обороне страны будут задействованы все органы.
Как известно, ранее Украина прописала План обороны на случай вторжения российских войск. Это - детальный алгоритм действий для каждого института и структуры, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире Апостроф TV.
Данилов утверждает, что впервые в истории Украины в обороне страны будут задействованы все органы. В частности центральные органы исполнительной власти, органы местного самоуправления и другие институции.
"Раньше План обороны - это был только Генштаб, Вооруженные силы и группы, относящиеся к сектору безопасности и обороны. Этот план обороны - более широкий документ. Все ведомства, которые имеют к этому отношение, уже определены как структуры, которые будут принимать в этом участие[…] Все будут вовлечены в этот вопрос", - сказал Данилов.
Также он добавил, что "война - это дело всех".
"И такого, что одни органы будут привлечены, а другие "будут наблюдать, чем все это закончится", не может быть. Так было в свое время, когда Российская Федерация через своих агентов оказала тотальное влияние на наш сектор обороны, когда у нас министром обороны был гражданин Российской Федерации, и даже не один", - добавил секретарь СНБО.
Напомним, в случае вторжения России Украина будет сама себя защищать, но для этого нужно не только оборонительное, но и наступательные вооружения, заявил министр обороны Украины Алексей Резников.
Войска России у границ Украины
О концентрации военных подразделений РФ у рубежей Украины в конце октября сообщили американские издания The Washington Post и Politico. Они продемонстрировали спутниковые снимки передислокации российских войск.
Встреча Байдена и Путина по видеосвязи состоялась 7 декабря. По итогам переговоров в Белом доме сообщили, что Байден поддержал Украину, осудил действия РФ по войскам у украинских границ и не предоставил Москве гарантий о нерасширении НАТО на восток и отказа Киева на курс в Североатлантический альянс.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не откажется от планов по вступлению в НАТО взамен на гарантии Москвы, поскольку украинское государство не верит обещаниям РФ.
Читайте также:
- СНБО утвердил первый в истории План обороны Украины
- "Документ совершенно секретный": Данилов раскрыл детали Плана обороны Украины
- План обороны государства – "бумажная" готовность защищаться или пересмотр оборонной стратегии Украины
- В НАТО утвердили новый план обороны Альянса
- Резников – министр обороны, должность для Верещук и отставки: Арахамия объявил о планах по Кабмину