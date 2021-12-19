Все будут вовлечены в этот вопрос: Данилов детально рассказал о Плане обороны на случай вторжения РФ

Данилов рассказал о Плане обороны / УНИАН

Как известно, ранее Украина прописала План обороны на случай вторжения российских войск. Это - детальный алгоритм действий для каждого института и структуры, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире Апостроф TV.

Данилов утверждает, что впервые в истории Украины в обороне страны будут задействованы все органы. В частности центральные органы исполнительной власти, органы местного самоуправления и другие институции.

"Раньше План обороны - это был только Генштаб, Вооруженные силы и группы, относящиеся к сектору безопасности и обороны. Этот план обороны - более широкий документ. Все ведомства, которые имеют к этому отношение, уже определены как структуры, которые будут принимать в этом участие[…] Все будут вовлечены в этот вопрос", - сказал Данилов.

Также он добавил, что "война - это дело всех".

"И такого, что одни органы будут привлечены, а другие "будут наблюдать, чем все это закончится", не может быть. Так было в свое время, когда Российская Федерация через своих агентов оказала тотальное влияние на наш сектор обороны, когда у нас министром обороны был гражданин Российской Федерации, и даже не один", - добавил секретарь СНБО.

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Напомним, в случае вторжения России Украина будет сама себя защищать, но для этого нужно не только оборонительное, но и наступательные вооружения, заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

Войска России у границ Украины

О концентрации военных подразделений РФ у рубежей Украины в конце октября сообщили американские издания The Washington Post и Politico. Они продемонстрировали спутниковые снимки передислокации российских войск.

Встреча Байдена и Путина по видеосвязи состоялась 7 декабря. По итогам переговоров в Белом доме сообщили, что Байден поддержал Украину, осудил действия РФ по войскам у украинских границ и не предоставил Москве гарантий о нерасширении НАТО на восток и отказа Киева на курс в Североатлантический альянс.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не откажется от планов по вступлению в НАТО взамен на гарантии Москвы, поскольку украинское государство не верит обещаниям РФ.

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