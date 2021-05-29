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Встреча Зеленского и Путина: в МИД раскрыли детали ситуации

29 мая 2021, 06:26
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Украина стремится к скорейшему достижению прогресса по вопросам мира, сказал Евгений Енин.

Зеленский Путин
Киев и Москва пока не договорились о встрече Зеленского с Путиным – МИД / Reuters

На данный момент между Киевом и Москвой нет договоренностей о встрече президента Украины Владимира Зеленского с главой РФ Владимиром Путиным. Повестка дня переговоров лидеров двух государств также пока не согласована. Власти продолжают работу по урегулированию российско-украинского конфликта. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин.

"Безусловно, украинская сторона активно работает на всех уровнях над вопросом восстановления мира... Это очень деликатный вопрос, формирование о факте договоренности происходит именно тогда, когда эта договоренность достигнута до конца. На сегодняшний день такой договоренности, к сожалению, нет. Также нет согласованной повестки дня", - рассказал он в эфире телеканала Украина 24.

Также он добавил, что в такой ситуации Киеву следует продолжает работать над разрешением ситуации на национальном уровне, со странами-партнерами в рамках нормандского формата и усиливать взаимодействие с Вашингтоном.Читайте такжеСША заблокировали встречу Зеленского и Путина – дипломат

"Соответственно, мы можем только продолжать наращивать наши усилия как на национальном уровне, так и привлекать наших партнеров по "нормандскому формату", более активно сотрудничать с американскими партнерами, для того, чтобы вопрос мира как можно скорее продвигался вперед", - подчеркнул Евгений Енин.

Встреча Зеленского и Путина

  • Президент Украины Владимир Зеленский 20 мая сказал о том, что Офис президента ведет переговоры с Кремлем по поводу организации встречи с российским главой государства Владимиром Путиным.
  • В Кремле подтвердили факт переговоров по встрече Путина и Зеленского. Однако в Москве уточнили, что повестка пока не согласована, а проведение подобного мероприятия под вопросом.
  • Как полагает Зеленский, чтобы разрешить военный конфликт на Донбассе, нужно работать в рамках нормандского формата, вести прямой диалог с Путиным и подключать к переговорному процессу США.
  • Советник главы Офиса президента Алексей Арестович полагает, что Зеленский и Путин могут договориться по ряду важных вопросов относительно ситуации на Донбассе.
  • Спикер Кремля Дмитрий Песков говорил, что Путин готов вести переговоры с Зеленским по Крыму. При этом российский президент не планирует обсуждать возможность возвращение аннексированного полуострова Украине.
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