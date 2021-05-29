Встреча Зеленского и Путина: в МИД раскрыли детали ситуации

Украина стремится к скорейшему достижению прогресса по вопросам мира, сказал Евгений Енин.
На данный момент между Киевом и Москвой нет договоренностей о встрече президента Украины Владимира Зеленского с главой РФ Владимиром Путиным. Повестка дня переговоров лидеров двух государств также пока не согласована. Власти продолжают работу по урегулированию российско-украинского конфликта. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин.
"Безусловно, украинская сторона активно работает на всех уровнях над вопросом восстановления мира... Это очень деликатный вопрос, формирование о факте договоренности происходит именно тогда, когда эта договоренность достигнута до конца. На сегодняшний день такой договоренности, к сожалению, нет. Также нет согласованной повестки дня", - рассказал он в эфире телеканала Украина 24.
Также он добавил, что в такой ситуации Киеву следует продолжает работать над разрешением ситуации на национальном уровне, со странами-партнерами в рамках нормандского формата и усиливать взаимодействие с Вашингтоном.Читайте такжеСША заблокировали встречу Зеленского и Путина – дипломат
"Соответственно, мы можем только продолжать наращивать наши усилия как на национальном уровне, так и привлекать наших партнеров по "нормандскому формату", более активно сотрудничать с американскими партнерами, для того, чтобы вопрос мира как можно скорее продвигался вперед", - подчеркнул Евгений Енин.
Встреча Зеленского и Путина
- Президент Украины Владимир Зеленский 20 мая сказал о том, что Офис президента ведет переговоры с Кремлем по поводу организации встречи с российским главой государства Владимиром Путиным.
- В Кремле подтвердили факт переговоров по встрече Путина и Зеленского. Однако в Москве уточнили, что повестка пока не согласована, а проведение подобного мероприятия под вопросом.
- Как полагает Зеленский, чтобы разрешить военный конфликт на Донбассе, нужно работать в рамках нормандского формата, вести прямой диалог с Путиным и подключать к переговорному процессу США.
- Советник главы Офиса президента Алексей Арестович полагает, что Зеленский и Путин могут договориться по ряду важных вопросов относительно ситуации на Донбассе.
- Спикер Кремля Дмитрий Песков говорил, что Путин готов вести переговоры с Зеленским по Крыму. При этом российский президент не планирует обсуждать возможность возвращение аннексированного полуострова Украине.