Встреча Зеленского и Путина: в МИД раскрыли детали ситуации

Киев и Москва пока не договорились о встрече Зеленского с Путиным – МИД / Reuters

На данный момент между Киевом и Москвой нет договоренностей о встрече президента Украины Владимира Зеленского с главой РФ Владимиром Путиным. Повестка дня переговоров лидеров двух государств также пока не согласована. Власти продолжают работу по урегулированию российско-украинского конфликта. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин.

"Безусловно, украинская сторона активно работает на всех уровнях над вопросом восстановления мира... Это очень деликатный вопрос, формирование о факте договоренности происходит именно тогда, когда эта договоренность достигнута до конца. На сегодняшний день такой договоренности, к сожалению, нет. Также нет согласованной повестки дня", - рассказал он в эфире телеканала Украина 24.

Также он добавил, что в такой ситуации Киеву следует продолжает работать над разрешением ситуации на национальном уровне, со странами-партнерами в рамках нормандского формата и усиливать взаимодействие с Вашингтоном.Читайте такжеСША заблокировали встречу Зеленского и Путина – дипломат

"Соответственно, мы можем только продолжать наращивать наши усилия как на национальном уровне, так и привлекать наших партнеров по "нормандскому формату", более активно сотрудничать с американскими партнерами, для того, чтобы вопрос мира как можно скорее продвигался вперед", - подчеркнул Евгений Енин.

Встреча Зеленского и Путина