Встреча Зеленского с Макроном и Шольцом и удар по СП-2: дипломат назвал план для Украины и Запада

Зеленский в ходе встречи с Макроном и Шольцем должен обсудить перспективы перезапуска нормандского формата – дипломат/ УНИАН

Президенту Владимиру Зеленскому на встречах с главой Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем следует обсудить возможность возобновления работы нормандского формата. Западу нужно рассмотреть возможность введения жестких санкций против Северного потока-2 и России с целью изменения поведения Москвы. Об этом заявил украинский дипломат Константин Елисеев.

В эфире телеканала Украина 24 он рассказал о том, что на встрече перед саммитом Восточного партнерства Зеленскому следует обговорить с канцлером ФРГ Шольцем и президентом Франции Макроном возможность перезапуска нормандского формата.

Читайте такжеУгроза атаки авиацией и войска РФ в Киеве за 6 часов: генерал ВСУ предупредил об опасном сценарии"На этой неделе Брюссель станет эпицентром обсуждений ситуации вокруг скопления российских войск, и это очень хорошо. Насколько я понимаю, планируется встреча Зеленского не только с Макроном. Я очень надеюсь, что будет встреча в трехстороннем формате с участием президента Украины, президента Франции и нового канцлера Германии. Это была бы важная встреча, на которой можно было бы скоординировать подходы и подумать, как запустить Нормандский формат", - сказал Елисеев.

По его словам, украинская дипломатия должна провести важную работу с целью принятия дальнейших эффективных решений. Речь идет о ситуации с запуском жестких санкций против газопровода Северный поток-2. Нужно, чтобы Зеленского пригласили на саммит Евросовета с целью последующей координации санкционной политики против России.

"Также очень важно, что в четверг состоится саммит Европейского Союза, на котором в том числе будет обсуждаться Украина. Я надеюсь, что украинская дипломатия поработает, чтобы были приняты важные решения. В частности, насчет перспективы введения "адских" санкций, в том числе против "Северного потока-2". Я очень надеюсь, что президент Зеленский, который завтра примет участие в Саммите восточноевропейского партнерства, останется на 16 декабря и сделает все возможное, чтобы быть приглашенным на саммит Европейского Совета и чтобы скоординировать позиции со всеми 27 странами, поскольку необходим консенсус для введения мощных санкций", - добавил дипломат.

Реклама

Кроме того, он уточнил, что США и Евросоюз должны предложить план по постепенному усилению ограничений против России. После переговоров Байдена и Путина ситуация не изменилась – Москва не отвела войска от границ Украины, а на Донбассе по-прежнему идут обстрелы. Нужно запускать такие санкции, которые вынудят российское государство изменить свое поведение.

"Россия боится таких санкций, хотя делает вид, что они на нее не влияют. Однозначно они влияют. Но я думаю, кроме энергетических, экономических санкций, были бы еще более болезненные санкции против окружения Путина", - подчеркнул Константин Елисеев.

Конфликт России и Украины

Американские издания The Washington Post и Politico в конце октября обнародовали сведения, согласно которым Россия стянула свои войска к границам Украины. Журналисты подкрепили свою информацию спутниковыми снимками передислокации подразделений.

Глава Минобороны Алексей Резников заявлял, что РФ сконцентрировала уже 94 тысячи военных у границ Украины. Причем не исключен сценарий, при котором их количество увеличится до 175 тысяч. Впрочем, в Киеве готовы к подобному развитию событий.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что маневры России с войсками в приграничных с Украиной районах связаны с, дескать, угрозой НАТО российским границам. В Москве призвали к проведению встречи Путина с президентом США Байденом.

Переговоры Джо Байдена и Владимира Путина состоялись 7 декабря. В США заявили, что Байден поддержал Украину, осудил концентрацию войск РФ у ее границ и отказался предоставлять гарантии Кремлю о невступлении Киева в Североатлантический альянс и расширения блока безопасности Запада на восток.

Президент Украина Владимир Зеленский заявил, что Киев не откажется от курса на НАТО в обмен на отвод Россией войск от границ. Причиной тому он назвал нарушение Москвой всех обещаний, данных украинскому государству.

Главред рекомендует: