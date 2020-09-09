Выдворенные из Беларуси Родненков и Кравцов анонсировали возвращение в Минск

Белорусы в скором времени планируют вернуться в Минск/ УНИАН

Участники Координационного совета Антон Родненков и Иван Кравцов, которые прибыли в Украину во вторник, 8 сентября, готовы вернуться на территорию Беларуси.

Об этом оппозиционеры заявили в эфире программы Сніданок на 1+1.

По словам Родненкова, политическая команда оппозиции находится в Минске, и именно там они могут наиболее эффективно выполнять свою работу.

"Наша команда находится в Минске. Там мы чувствуем себя комфортно. В Минске наибольшая польза от того, что мы делаем", - сказал политик.

В данный момент они планируют провести ряд встреч с теми людьми в Украине, которые помогают Координационному совету. Однако после этого политики планируют вернуться в Беларусь.

"После этого, скорее всего, в течении двух недель мы будем планировать наше возвращение обратно в Минск", - утверждает Родненков.Читайте такжеВ МВД объяснили, почему Кравцов и Родненков приехали в Украину

Иван Кравцов, в свою очередь, заявил, что возвращение в Минск наверняка будет небезопасным, однако политики все же намерены отправиться на территорию Беларуси.

"Я думаю, это довольно сильно небезопасно, мы этот риск принимаем и будем к нему готовиться", - подчеркнул он.