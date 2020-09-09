Выдворенные из Беларуси Родненков и Кравцов анонсировали возвращение в Минск

Белорусские политики намерены провести ряд встреч в Киеве.
Участники Координационного совета Антон Родненков и Иван Кравцов, которые прибыли в Украину во вторник, 8 сентября, готовы вернуться на территорию Беларуси.
Об этом оппозиционеры заявили в эфире программы Сніданок на 1+1.
По словам Родненкова, политическая команда оппозиции находится в Минске, и именно там они могут наиболее эффективно выполнять свою работу.
"Наша команда находится в Минске. Там мы чувствуем себя комфортно. В Минске наибольшая польза от того, что мы делаем", - сказал политик.
В данный момент они планируют провести ряд встреч с теми людьми в Украине, которые помогают Координационному совету. Однако после этого политики планируют вернуться в Беларусь.
"После этого, скорее всего, в течении двух недель мы будем планировать наше возвращение обратно в Минск", - утверждает Родненков.Читайте такжеВ МВД объяснили, почему Кравцов и Родненков приехали в Украину
Иван Кравцов, в свою очередь, заявил, что возвращение в Минск наверняка будет небезопасным, однако политики все же намерены отправиться на территорию Беларуси.
"Я думаю, это довольно сильно небезопасно, мы этот риск принимаем и будем к нему готовиться", - подчеркнул он.
- Напомним, во вторник, 8 сентября, белорусских оппозиционных политиков Антона Родненкова и Ивана Кравцова выдворили с территории Беларуси, после чего они вынужденно отправились в Украину.
- Власти пытались отправить на украинскую территорию и лидера оппозиции РБ Мария Колесникову, однако она разорвала свой паспорт и была задержана.
- Действующий белорусский президент Александр Лукашенко в интервью российским журналистам заявил, что официальный Минск требует от Украины "вернуть" Родненкова и Кравцова на территорию Беларуси.