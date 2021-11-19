Выход РФ из "Минска" и контрудар Запада: Украина заявила о тотальной лжи Москвы по Донбассу

Россия устроила блокаду переговорного процесса по Донбассу и не собирается выполнить Минские соглашения, сказал Александр Мережко.
Москва фактически вышла из Минских соглашений, однако открытых заявлений со стороны россиян по этому поводу не будет. При этом они продолжают блокировать переговорный процесс и не считают себя стороной конфликта. Формально РФ не может выйти из "Минска", поскольку это приведет к новым санкциям со стороны Запада. В этой ситуации Россия продолжает обвинять Украину в срыве договоренностей, что является ложью. Об этом заявил зампредседателя украинской делегации в ТКГ по Донбассу Александр Мережко.
"Россия действует очень цинично и провокационно. Потому что, с одной стороны, Россия не делает открытое заявление, что они собираются выйти из минского процесса или из нормандского формата. С другой стороны, Россия полностью блокировала весь переговорный минский процесс и абсолютно не собирается выполнять Минские соглашения. Она заявляет о том, что она не является стороной конфликта, не является стороной Минских договоренностей, и, по сути, не собирается их выполнять. Это парадоксальная ситуация", - рассказал переговорщик в эфире телеканала Дом.Читайте такжеУдар Bayraktar Украины на Донбассе и реакция Путина: дипломат оценил вероятность военной операции РФ
По его словам, Россия не пойдет на открытые заявления по выходу из минского процесса, так как после этого остатков доверия Запада к Москве уже не будет, что обернется новыми ограничениями.
"То есть санкции, которые уже были введены за попытку аннексии Крыма и за вооруженное вторжение на Донбасс, останутся. Но могут появиться новые санкции, если Россия окончательно выйдет из минского процесса", - уточнил Мережко.
Также он добавил, что хотя Россия и не делает официальных заявлений из "Минска", реально она из переговоров уже вышла. И теперь осуществляет попытки обвинить Украину в срыве соглашений. В то время как на Западе видят, что это неправда.
"Но открыто она не делает заявления об этом. Напротив, Россия пытается обвинить Украину в срыве Минских договоренностей. Хотя это тотальная ложь, и наши западные партнеры всё это прекрасно видят, понимают. В частности, ОБСЕ, которая является медиатором, посредником в этом процессе, - они тоже это всё прекрасно видят", - подчеркнул Александр Мережко.
Новый ультиматум Путина по Донбассу
Российский президент Владимир Путин 15 ноября подписал указ о поручении Кабмину в 30-дневный срок узаконить торговлю с оккупированными районами Донбасса. В частности, он поручил правительству признать на официальном уровне сертификаты товаров и услуг, которые произведены под эгидой так называемых "ДНР" и "ЛНР".
Согласно указу, РФ обеспечит таким товарам доступ к государственным закупкам и приравняет их к российским. Квоты на перемещение продукции через границу захваченного Донбасса и России также должны убрать. На товары не будут распространяться антиукраинские санкции Москвы.Читайте такжеБитва войск стран ЕС с армией России за Украину: в Европе назвали сценарий ответа на удар по Киеву
Как подчеркивается в документе, указ Путина по ОРДЛО будет действовать до тех пор, пока не состоится полноценное урегулирование военного конфликта на Донбассе на базе Минских соглашений.
Советник главы Офиса президента, спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович сказал, что шаг Путина – это выход России на новый этап гибридной войны против Украины и Запада. Такие меры являются нарушением договоренностей в минском процессе и нормандском формате.
Главред рекомендует:
- "Военная операция" на Донбассе – "красные линии" для Кремля: у Путина разразились угрозой Украине
- Россия будет атаковать Украину не только на Донбассе: эксперт назвал сценарий агрессии Кремля
- Атака на Украину и срыв "Нормандии": у Зеленского сделали заявление о новом шаге Путина по Донбассу
- Лукашенко рассказал о "помощи" Зеленскому и ультиматуме Путина по Донбассу
- Крах "Нормандии" и диалога по Донбассу: в России разразились ультиматумом в адрес Зеленского