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Выход РФ из "Минска" и контрудар Запада: Украина заявила о тотальной лжи Москвы по Донбассу

19 ноября 2021, 13:18
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Россия устроила блокаду переговорного процесса по Донбассу и не собирается выполнить Минские соглашения, сказал Александр Мережко.

ТКГ, Минские переговоры
Россия де-факто покинула переговоры по Донбассу, однако официальных заявлений от Москвы не будет - делегация Киева в ТКГ / УНИАН

Москва фактически вышла из Минских соглашений, однако открытых заявлений со стороны россиян по этому поводу не будет. При этом они продолжают блокировать переговорный процесс и не считают себя стороной конфликта. Формально РФ не может выйти из "Минска", поскольку это приведет к новым санкциям со стороны Запада. В этой ситуации Россия продолжает обвинять Украину в срыве договоренностей, что является ложью. Об этом заявил зампредседателя украинской делегации в ТКГ по Донбассу Александр Мережко.

"Россия действует очень цинично и провокационно. Потому что, с одной стороны, Россия не делает открытое заявление, что они собираются выйти из минского процесса или из нормандского формата. С другой стороны, Россия полностью блокировала весь переговорный минский процесс и абсолютно не собирается выполнять Минские соглашения. Она заявляет о том, что она не является стороной конфликта, не является стороной Минских договоренностей, и, по сути, не собирается их выполнять. Это парадоксальная ситуация", - рассказал переговорщик в эфире телеканала Дом.Читайте такжеУдар Bayraktar Украины на Донбассе и реакция Путина: дипломат оценил вероятность военной операции РФ

По его словам, Россия не пойдет на открытые заявления по выходу из минского процесса, так как после этого остатков доверия Запада к Москве уже не будет, что обернется новыми ограничениями.

"То есть санкции, которые уже были введены за попытку аннексии Крыма и за вооруженное вторжение на Донбасс, останутся. Но могут появиться новые санкции, если Россия окончательно выйдет из минского процесса", - уточнил Мережко.

Также он добавил, что хотя Россия и не делает официальных заявлений из "Минска", реально она из переговоров уже вышла. И теперь осуществляет попытки обвинить Украину в срыве соглашений. В то время как на Западе видят, что это неправда.

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"Но открыто она не делает заявления об этом. Напротив, Россия пытается обвинить Украину в срыве Минских договоренностей. Хотя это тотальная ложь, и наши западные партнеры всё это прекрасно видят, понимают. В частности, ОБСЕ, которая является медиатором, посредником в этом процессе, - они тоже это всё прекрасно видят", - подчеркнул Александр Мережко.

Новый ультиматум Путина по Донбассу

Российский президент Владимир Путин 15 ноября подписал указ о поручении Кабмину в 30-дневный срок узаконить торговлю с оккупированными районами Донбасса. В частности, он поручил правительству признать на официальном уровне сертификаты товаров и услуг, которые произведены под эгидой так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Согласно указу, РФ обеспечит таким товарам доступ к государственным закупкам и приравняет их к российским. Квоты на перемещение продукции через границу захваченного Донбасса и России также должны убрать. На товары не будут распространяться антиукраинские санкции Москвы.Читайте такжеБитва войск стран ЕС с армией России за Украину: в Европе назвали сценарий ответа на удар по Киеву

Как подчеркивается в документе, указ Путина по ОРДЛО будет действовать до тех пор, пока не состоится полноценное урегулирование военного конфликта на Донбассе на базе Минских соглашений.

Советник главы Офиса президента, спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович сказал, что шаг Путина – это выход России на новый этап гибридной войны против Украины и Запада. Такие меры являются нарушением договоренностей в минском процессе и нормандском формате.

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