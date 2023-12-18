Загородний спрогнозировал, стоит ли ждать украинцам выборов в 2024-м

Очень много, говорит Тарас Загородний, в плане выборов зависит от того, какая ситуация сложится вокруг фигуры главкома ВСУ Валерия Залужного.

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По мнению Тараса Загороднего, украинское общество пока не хочет выборов / коллаж Главред, фото УНИАН

В украинском обществе пока нет запроса на проведение выборов в 2024 году. Об этом в интервью Главреду рассказал политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

"Опять-таки все будет зависеть от запроса общества, а люди пока не хотят выборов. Это не ко времени сейчас. Плановые парламентские выборы мы уже пропустили – они должны были состояться в конце октября 2023 года. Также вскоре должны были бы состояться плановые президентские выборы, но законодательство – Конституция – позволяет не проводить их. Эта норма Конституции у нас уже использовалась, когда 2004 году Кучма пересидел свой срок примерно на полгода из-за Оранжевой революции, проведения третьего тура выборов и т.д.", ‒ сказал он.

Очень много, говорит Загородний, зависит от того, какая ситуация сложится вокруг фигуры главкома ВСУ Валерия Залужного.

"Пока общество не хочет никаких выборов, но его мнение может измениться. И существенную роль тут будет играть фактор Залужного: если он будет уволен по каким-либо причинам или сам уйдёт в отставку, появится консолидирующая фигура, вокруг которой будут объединяться недовольные властью, и люди будут требовать проведения выборов, потому что захотят видеть у власти Залужного", ‒ подытожил он.

Смотрите на видео интервью Тарасу Загороднему:

Кто такой Тарас Загородний Тарас Загородний — политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

Выборы в Украине во время войны

Напомним, что президент Зеленский назвал 2 условия для проведения выборов в Украине во время войны. Несмотря на сложную ситуацию, это вполне реально сделать, однако необходимо обеспечить безопасность, считает президент Украины.

В Раде сообщили условие проведения выборов в Украине. Заместитель председателя ВР Украины Александр Корниенко назвал условие для проведения выборов в Украине. От сообщил, что для этого должен быть создан специальный закон.

В ЦИК сделали заявление о полномочиях Зеленского и раскрыли о предстоящих выборах. Заместитель председателя ЦИК отметил, что согласно действующему законодательству, любые выборы во время военного положения не проводятся.

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