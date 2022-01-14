Залог - 1 миллиард: следствие требует ареста Порошенко

Петр Порошенко намерен вернутся в Украину 17 января / УНИАН

Суд по делу пятого президента Украины, народного депутата Петра Порошенко назначили на понедельник, 17 января. В этот день политик возвращается в Киев.

Судебное заседание начнется в 11:00, сообщили в пресс-службе ГБР.

"17 января 2022 года в 11 часов 00 минут рассмотрят ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей Порошенко", - говорится в сообщении.

В деле говорится о схемах поставки угля с временно оккупированных территорий и содействии террористическим организациям на Донбассе.

Читайте такжеМожет повторить судьбу Медведчука: астролог предсказал будущее ПорошенкоКак известно, в этот день Порошенко намерен прилететь в Украину из-за границы, где он находится с конца прошлого года.

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Дело Порошенко

Бывшего президента Украины Петра Порошенко обвиняют в государственной измене. В деле речь идет о поставках угля из ОРДЛО и содействии террористическим организациям.

Когда 17 декабря 2021 года представители ГБР пытались вручить ему повестку по этому делу, Порошенко от них бежал. После этого его заметили в Стамбуле – он встретился с Вселенским патриахом. Потом Порошенко отправился в Варшаву, где находится до сих пор.

24 декабря СМИ сообщили, что в Офисе генерального прокурора подписали ходатайство об аресте Петра Порошенко. Сумма залога составляет 1 млрд. гривен.

6 января Печерский суд столицы наложил арест на имущество пятого президента Украины. Позже стало известно, что арест был наложен на имущество согласно данным в госреестрах – это объекты недвижимости, корпоративные права и прочее.