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Защита Украины и СП-2 как оружие России: дипломат оценил итоги переговоров Байдена и Меркель

19 июля 2021, 05:28
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Германия не будет мешать достройке и запуску газопровода Северный поток-2, сказал Андрей Гончарук.

Байден, Меркель
На встрече Байдена и Меркель прозвучали позитивные сигналы для Украины - дипломат / Фото Reuters

Официальный Берлин не намерен препятствовать реализации российского энергетического проекта Северный поток-2. Здесь речь идет не только о Германии, но и о других странах, которые выступают акционерами СП-1 и СП-2. Ангелу Меркель сложно переубедить, поэтому Украине нужно реально смотреть на вещи и не завышать ожидания. При этом на встрече президента США Байдена и канцлера ФРГ Меркель прозвучал и положительный сигнал для Киева – Запад намерен защищать украинское государство, если Москва будет использовать новый газопровод в качестве оружия против страны. Об этом заявил дипломат Андрей Гончарук.

В эфире телеканала Украина 24 он рассказал о том, что Германия в скором времени станет газовым хабом, поэтому она не намерена противодействовать СП-2. Кроме того, здесь присутствует серьезный интерес и других государств, выступающих акционерами проекта.

"Учитывая те потенциальные возможности и объемы, которые могут поставляться через все существующие газопроводы, Германия в ближайшее время станет хабом. Но тут не только Германия, за ней еще ряд стран среди акционеров проекта "Северный поток" и "Северный поток-2", - сказал Гончарук.Читайте такжеРоссия давит на Украину, а судьбу СП-2 нужно решать: у Зеленского призвали Байдена к удару

Кроме того, дипломат, комментируя слова главы Нафтогаза Витренко о том, что ему удалось убедить Меркель по вопросу СП-2, сказал, что немецкого канцлера на самом деле сложно в чем-то убедить, а Украине следует реально смотреть на вещи и не жить завышенными ожиданиями. Впрочем, Киев может зафиксировать и положительный сигнал из Вашингтона: Запад будет защищать Украины, если Москва будет использовать свою энергетику как оружие в борьбе против Киева.

"Я ему завидую, если ему удалось переубедить госпожу Меркель. Я 5-6 раз принимал участие в переговорах при участии лидеров нашей страны, и госпожу Меркель очень сложно убедить. Мне кажется, тут не надо завышать ожидания, нужно реально смотреть на вещи. Другое дело, если мы посмотрим на те сигналы, которые прозвучали из Вашингтона во время визита Меркель, дипломатически и политически все они выглядят более-менее неплохо. Украину вспомнили, сказали, что будут защищать в случае, если Россия будет использовать энергетику как оружие для принуждения, именно такое слово использовано в совместном заявлении", - подчеркнул Андрей Гончарук.

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Северный поток-2 новости

В начале июня президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с делегацией из США призвал Запад остановить реализацию российского энергетического проекта Северный поток-2. Запуск газопровода может стать ударом по национальной безопасности украинского государства.

Кандидат на пост канцлера ФРГ Армин Лашет предупредил Россию: если Путин будет использовать СП-2 как оружие против Украины, Европа отключит российский газопровод.

Глава НАК Нафтогаз Юрий Витренко сказал, что Газпром уже запустил маховик газового шантажа Европы, требуя окончательного одобрения Северного потока-2. В прошлом году россияне зарезервировали прокачку 60 миллиардов кубометров газа, тогда как в этом году только 40. Россия фактически шантажирует ЕС: либо запуск СП-2 и дешевый газ, либо Москва откажется от полноценной прокачки газа через украинскую ГТС.

Бывший глава МИД Украины, дипломат Константин Грищенко считает, что введение в эксплуатацию Северного потока-2 могут отложить на 3-4 года в том случае, если новым канцлером Германии станет кандидат от Партии зеленых.

новости Германии Северный поток-2 новости Украины
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