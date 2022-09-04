Зеленская - британцам: вы начинаете считать копейки, а мы считаем наши потери

Елена Зеленская / instagram.com/olenazelenska_official/

Экономические последствия войны в Украине тяжело сказываются на ее союзниках, заявила первая леди Елена Зеленская, но британцы "считают копейки", а украинцы "считают потери".

В интервью BBC она отметила, что если бы поддержка Украины была сильной, кризис был бы короче.

"Я понимаю, что ситуация очень тяжелая. Но напомню, что во время эпидемии Covid-19, а она у нас еще есть, когда были скачки цен, пострадала и Украина. В Украине цены тоже растут. Но вдобавок гибнут наши люди. Поэтому, когда вы начинаете считать копейки на своем банковском счете или в кармане, мы делаем то же самое и считаем наши потери", - заявила первая леди Украины.

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Поддержка Украины Великобританией

Новый премьер-министр Великобритании, который займет место Бориса Джонсона, продолжит политику поддержки Украины.

В интервью Главреду дипломат, руководитель Центра исследований России, бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко заявил, что Джонсон еще не сказал своего слова в политике.

Великобритания в День Независимости выделила Украине новый пакет военной помощи на более чем 63 млн долларов (54 миллиона фунтов стерлингов).

Украина получит 850 ручных микродронов Black Hornet, которые специально разработаны для использования в городах и селах. Они предназначены для обнаружения приближения вражеских сил.

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