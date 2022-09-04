Зеленская - британцам: вы начинаете считать копейки, а мы считаем наши потери

Первая леди Украины Елена Зеленская выразила уверенность в том, что мир должен сильнее поддерживать нашу страну в войне против России.
Экономические последствия войны в Украине тяжело сказываются на ее союзниках, заявила первая леди Елена Зеленская, но британцы "считают копейки", а украинцы "считают потери".
В интервью BBC она отметила, что если бы поддержка Украины была сильной, кризис был бы короче.
"Я понимаю, что ситуация очень тяжелая. Но напомню, что во время эпидемии Covid-19, а она у нас еще есть, когда были скачки цен, пострадала и Украина. В Украине цены тоже растут. Но вдобавок гибнут наши люди. Поэтому, когда вы начинаете считать копейки на своем банковском счете или в кармане, мы делаем то же самое и считаем наши потери", - заявила первая леди Украины.
Поддержка Украины Великобританией
Новый премьер-министр Великобритании, который займет место Бориса Джонсона, продолжит политику поддержки Украины.
В интервью Главреду дипломат, руководитель Центра исследований России, бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко заявил, что Джонсон еще не сказал своего слова в политике.
Великобритания в День Независимости выделила Украине новый пакет военной помощи на более чем 63 млн долларов (54 миллиона фунтов стерлингов).
Украина получит 850 ручных микродронов Black Hornet, которые специально разработаны для использования в городах и селах. Они предназначены для обнаружения приближения вражеских сил.
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