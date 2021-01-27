Зеленский передумал распускать КСУ: из Рады отозвана законодательная инициатива

Документ предусматривал прекращение полномочий состава Конституционного Суда Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский отозвал из Верховной Рады свой законопроект "О восстановлении доверия к конституционному судопроизводству". Документ был зарегистрирован под №4288.
Документ снят с рассмотрения парламента в среду, 27 января, о чем свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады.
Указано, что 29 октября 2020 года глава государства внес законопроект в ВР и определил его как неотложный. При этом его так и не рассмотрели в профильном комитете.
Отметим, законодательная инициатива предусматривала признать неправосудным (ничтожным) решение Конституционного суда Украины об отмене е-декларирования как такое, что принято в частных интересах судей КСУ, является произвольным и необоснованным.
Также в документе предлагалось обеспечить непрерывность действия норм Уголовного кодекса Украины, ЗУ "О предотвращении коррупции" независимо от решения КСУ от 27 октября 2020 года № 13-р/2020 по делу № 1-24/2020 (393/20).
Кроме того, законопроект предусматривал прекращение полномочий состава Конституционного суда Украины. Документ предлагал обеспечить отбор и назначение судей КСУ в порядке, установленном Конституцией Украины и ЗУ "О Конституционном суде Украины".
Конституционный кризис в Украине – о чем сообщалось ранее:
- 27 октября 2020 года КСУ признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование доходов чиновниками, судьями и депутатами.
- 28 октября 2020 года Суд лишил права Национальное агентство по предупреждению коррупции проводить мониторинг электронных деклараций и обязал НАПК закрыть соответствующий реестр.
- 29 октября 2020 года президент Владимир Зеленский созвал срочное заседание СНБО, в рамках которого было принято решение о восстановлении антикоррупционной инфраструктуры вопреки вердикту КСУ.
- 29 октября 2020 года Владимир Зеленский внес в Раду законопроект, предполагающий увольнение судей Конституционного суда.
- 14 ноября 2020 года президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что парламенту предстоит решать проблему с Конституционным судом.
- 4 декабря 2020 года Верховная Рада вернула уголовную ответственность за ложное декларирование доходов государственных служащих в Украине.
- 27 января президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому гарант ввел в действие решение СНБО об усилении уголовной ответственности за внесение недостоверных данных в электронные декларации политиков и чиновников.