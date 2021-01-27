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Зеленский передумал распускать КСУ: из Рады отозвана законодательная инициатива

27 января 2021, 16:26
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Документ предусматривал прекращение полномочий состава Конституционного Суда Украины.

Зеленский
Зеленский передумал распускать КСУ / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский отозвал из Верховной Рады свой законопроект "О восстановлении доверия к конституционному судопроизводству". Документ был зарегистрирован под №4288.

Документ снят с рассмотрения парламента в среду, 27 января, о чем свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады.

Указано, что 29 октября 2020 года глава государства внес законопроект в ВР и определил его как неотложный. При этом его так и не рассмотрели в профильном комитете.

Отметим, законодательная инициатива предусматривала признать неправосудным (ничтожным) решение Конституционного суда Украины об отмене е-декларирования как такое, что принято в частных интересах судей КСУ, является произвольным и необоснованным.

Также в документе предлагалось обеспечить непрерывность действия норм Уголовного кодекса Украины, ЗУ "О предотвращении коррупции" независимо от решения КСУ от 27 октября 2020 года № 13-р/2020 по делу № 1-24/2020 (393/20).

Кроме того, законопроект предусматривал прекращение полномочий состава Конституционного суда Украины. Документ предлагал обеспечить отбор и назначение судей КСУ в порядке, установленном Конституцией Украины и ЗУ "О Конституционном суде Украины".

Конституционный кризис в Украине – о чем сообщалось ранее:

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