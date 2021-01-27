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Посадки за ложь в е-декларациях: у Зеленского объявили о важном решении

27 января 2021, 15:14
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Проект закона Зеленского возвращает уголовную ответственность в виде лишения свободы за ложь в электронных декларациях.

Зеленский
Зеленский предлагает внести изменения в Уголовный кодекс / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому гарант ввел в действие решение СНБО об усилении уголовной ответственности за внесение недостоверных данных в электронные декларации политиков и чиновников. Документ предполагает возвращение ответственности в виде лишения свободы за недостоверное декларирование и непредставление е-деклараций.

Как сообщает пресс-служба главы государства, предполагается внесение изменений в статьи 366-2 и 366-3 Уголовного кодекса, в результате чего за недостоверное декларирование и умышленное непредставление декларации государственным служащим грозит ограничение или лишение свободы. СНБО советует подать документ в Раду как неотложный.

Что предполагает законопроект

Если государственный деятель вносит недостоверные сведения в электронную декларацию, которые отличаются от достоверных данных на сумму от 500 до 2 тысяч прожиточных минимумов, ему грозит штраф от 3 до 4 необлагаемых минимумов, либо общественные работы от 150 до 240 часов, или же ограничение свободы до 2 лет с лишением права занимать определенные должности до 3 лет.

В том случае, если в е-декларацию вносится недостоверная информация на сумму более 2 тысяч прожиточных минимумов, лицу грозит штраф от 4 до 5 тысяч необлагаемых минимумов, или от 150 до 240 часов, либо ограничение или лишение свободы до 2 лет с лишением права занимать определенные должности сроком до 3 лет.

При непредставлении декларации государственному деятелю грозит от 2,5 до 3 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, либо общественные работы от 150 до 240 часов, либо же лишение свободы до 2 лет.Читайте такжеВосстановление ответственности за ложь в декларациях: Зеленский подписал закон

Электронное декларирование в Украине

Владимир Зеленский электронная декларация новости Украины
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