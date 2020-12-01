Зеленский предложил уважить слово "независимость"

Владимир Зеленский предложил по-другому писать слово "независимость" / president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский по случаю 29-й годовщины Всеукраинского референдума относительно независимости Украины предложил писать с большой буквы слово "независимость", когда оно касается нашей страны.

Слово "независимость" стоит писать с большой буквы, чтобы проявить уважение к тем, кто за нее боролся столетиями, говорится в Telegram-канале Zelenskiy / Official.

Глава государства добавил, что это слово необходимо писать с большой, как символ того, как много оно значит для украинцев.

"Хоть это и не предусмотрено правилами правописания, но я думаю, что слово "независимость" стоит писать с большой буквы. В знак безграничного уважения ко всем, кто веками за нее боролся…", – поделился президент.