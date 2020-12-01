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Зеленский предложил уважить слово "независимость"

1 декабря 2020, 11:08

Написанием слова "независимость" президент предложил проявить уважение к тем, кто за нее боролся.

Зеленский предложил по-другому писать слово независимость – Зеленский новости сегодня
Владимир Зеленский предложил по-другому писать слово "независимость" / president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский по случаю 29-й годовщины Всеукраинского референдума относительно независимости Украины предложил писать с большой буквы слово "независимость", когда оно касается нашей страны.

Слово "независимость" стоит писать с большой буквы, чтобы проявить уважение к тем, кто за нее боролся столетиями, говорится в Telegram-канале Zelenskiy / Official.

Глава государства добавил, что это слово необходимо писать с большой, как символ того, как много оно значит для украинцев.

"Хоть это и не предусмотрено правилами правописания, но я думаю, что слово "независимость" стоит писать с большой буквы. В знак безграничного уважения ко всем, кто веками за нее боролся…", – поделился президент.

  • Справка. В 1991 году 1 декабря прошел Всеукраинский референдум о независимости Украины.
  • На референдуме более 90% граждан – свыше 28 млн человек – поддержали независимость украинского государства.
независимость Владимир Зеленский
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