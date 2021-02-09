Зеленский сумел вбить кол в ОПЗЖ: чем это грозит Украине

Закрытие телеканалов 112, ZIK, NewsOne, судя по всему, приведет к разрыву Юрия Бойко с Виктором Медведчуком, прогнозирует политолог Андрей Золотарев.
Шансы на раскол партии Оппозиционная платформа – За жизнь после закрытия телеканалов 112, ZIK, NewsOne очень высоки, прогнозирует политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.
Он считает, что группа Бойко-Левочкина вскоре начнет сближаться с "минеральной" частью бывшего Оппоблока. У Медведчука же на данный момент не наблюдается четкого плана действий.
Как объяснил Золотарев в комментарии Главреду, разрыв Юрия Бойко с Виктором Медведчуком обернется падением их рейтингов. В случае официального раскола ОПЗЖ не сможет выйти на уровень 25-30% поддержки, уверен Золотарев.
"Иными словами, "потолок" набора голосов ОПЗЖ в случае отсутствия в нем Медведчука не превысит 20%, что примерно сопоставимо с личным рейтингом Бойко", – отметил эксперт.
По его словам, Медведчуку без своих телеканалов будет сложно раскрутить собственную политсилу. Поэтому стоит ожидать, что тот начнет искать альтернативные пути трансляции своей позиции: пытаться договариваться с другими телеканалами или пойдет в суд оспаривать запрет.
Санкции против телеканалов: новости
- 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел санкции сроком на 5 лет в отношении Тараса Козака — бизнес-партнера и депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука, а также в отношении принадлежащих ему телеканалов: 112 Украина, NewsOne и ZiK.
- 3 февраля Зеленский прокомментировал решение о введении санкций против телеканалов (112 Украина, NewsOne и ZIK). По его словам, Украина решительно поддерживает свободу слова, а не пропаганду, финансируемую страной-агрессором, которая подрывает страну на пути к ЕС и евроатлантической интеграции.
- 5 февраля министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что введение санкций против телеканалов 112, NewsOne и ZIK стало началом освобождения территории Украины – Донбасса и Крыма.
- 9 февраля указ Зеленского о санкциях против каналов Медведчука опять обжаловали в Верховном Суде. Очередной иск к Зеленскому подал харьковский юрист – член Чугуевской правозащитной группы Роман Лихачев.