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Зеленский сумел вбить кол в ОПЗЖ: чем это грозит Украине

9 февраля 2021, 11:05
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Закрытие телеканалов 112, ZIK, NewsOne, судя по всему, приведет к разрыву Юрия Бойко с Виктором Медведчуком, прогнозирует политолог Андрей Золотарев.

Как раскол в ОПЗЖ поможет Зеленскому
Как раскол в ОПЗЖ поможет Зеленскому / Сайт правительства РФ

Шансы на раскол партии Оппозиционная платформа – За жизнь после закрытия телеканалов 112, ZIK, NewsOne очень высоки, прогнозирует политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

Он считает, что группа Бойко-Левочкина вскоре начнет сближаться с "минеральной" частью бывшего Оппоблока. У Медведчука же на данный момент не наблюдается четкого плана действий.

Как объяснил Золотарев в комментарии Главреду, разрыв Юрия Бойко с Виктором Медведчуком обернется падением их рейтингов. В случае официального раскола ОПЗЖ не сможет выйти на уровень 25-30% поддержки, уверен Золотарев.

"Иными словами, "потолок" набора голосов ОПЗЖ в случае отсутствия в нем Медведчука не превысит 20%, что примерно сопоставимо с личным рейтингом Бойко", – отметил эксперт.

По его словам, Медведчуку без своих телеканалов будет сложно раскрутить собственную политсилу. Поэтому стоит ожидать, что тот начнет искать альтернативные пути трансляции своей позиции: пытаться договариваться с другими телеканалами или пойдет в суд оспаривать запрет.

Санкции против телеканалов: новости

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