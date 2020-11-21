Зеленский уволил скандального главу Черниговской РГА

В начале ноября Сергея Журмана задержали во время получения взятки.
Сегодня глава Украины Владимир Зеленский уволил главу Черниговской РГА, которого в начале ноября нынешнего года задержали на получении взятки.
"Уволить Журмана Сергея Николаевича с должности председателя Черниговской районной государственной администрации Черниговской области согласно поданному им заявлению", - говорится в документе на сайте президента.
Отметим, Журмана задержали на получении взятки. По данным Службы безопасности Украины, он просил 10 тысяч долларов за изменение целевого назначения земельного участка площадью 6 гектаров и разрешение на разработку детального плана территории. Журман был назначен на должность в июле 2020 года.
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Отметим, до марта 2015 года в течение полугода Журман был временно исполняющим обязанности главы Черниговской областной государственной администрации.
Кадровые перестановки во власти - о чем сообщалось ранее:
- В Слуге народа призвали Зеленского к роспуску Верховной Рады, если парламент откажется поддержать законопроект №4288, предусматривающий увольнение судей Конституционного суда, которые отменили часть законодательства по борьбе с коррупцией.
- 2 ноября глава государства Владимир Зеленский допустил досрочный роспуск парламента в том случае, если нардепы откажутся увольнять судей КСУ.
- Во вторник, 27 октября, Конституционный суд вынес вердикт о неконституционности статьи 366-1 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает уголовную ответственность для государственных служащих за внесение ложных сведений в электронную декларацию.
- Суд обязал Национальное агентство по противодействию коррупции (НАПК) закрыть доступ к электронным декларациям.
- Президент Владимир Зеленский 29 октября созвал срочное заседание СНБО, на котором было принято решение о восстановлении работы НАПК и антикоррупционного законодательства в целом.