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Зеленский уволил скандального главу Черниговской РГА

21 ноября 2020, 21:26

В начале ноября Сергея Журмана задержали во время получения взятки.

Зеленский
Зеленский уволил главу Черниговской РГА / УНИАН

Сегодня глава Украины Владимир Зеленский уволил главу Черниговской РГА, которого в начале ноября нынешнего года задержали на получении взятки.

"Уволить Журмана Сергея Николаевича с должности председателя Черниговской районной государственной администрации Черниговской области согласно поданному им заявлению", - говорится в документе на сайте президента.

Отметим, Журмана задержали на получении взятки. По данным Службы безопасности Украины, он просил 10 тысяч долларов за изменение целевого назначения земельного участка площадью 6 гектаров и разрешение на разработку детального плана территории. Журман был назначен на должность в июле 2020 года.

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Отметим, до марта 2015 года в течение полугода Журман был временно исполняющим обязанности главы Черниговской областной государственной администрации.

Кадровые перестановки во власти - о чем сообщалось ранее:

новости Чернигова увольнение взятка Владимир Зеленский Черниговская область
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