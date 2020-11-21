Зеленский уволил скандального главу Черниговской РГА

Зеленский уволил главу Черниговской РГА / УНИАН

Сегодня глава Украины Владимир Зеленский уволил главу Черниговской РГА, которого в начале ноября нынешнего года задержали на получении взятки.

"Уволить Журмана Сергея Николаевича с должности председателя Черниговской районной государственной администрации Черниговской области согласно поданному им заявлению", - говорится в документе на сайте президента.

Отметим, Журмана задержали на получении взятки. По данным Службы безопасности Украины, он просил 10 тысяч долларов за изменение целевого назначения земельного участка площадью 6 гектаров и разрешение на разработку детального плана территории. Журман был назначен на должность в июле 2020 года.

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Отметим, до марта 2015 года в течение полугода Журман был временно исполняющим обязанности главы Черниговской областной государственной администрации.

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