Зеленский возглавил рейтинг "Политик года-2021", но разочаровал 45% украинцев - опрос

Владимир Зеленский / УНИАН

45,1% украинцев главным разочарованием 2021 года среди всех украинских политических деятелей считают президента Украины Владимира Зеленского. В то же время 17,3% назвали его "Политиком 2021 года".

Об этом свидетельствуют опубликованные 29 декабря результаты опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.

8,5% опрошенных разочарованием уходящего года назвали пятого президента Украины, нардепа от "Европейской солидарности" Петра Порошенко.

3,4% респондентов сказали, что больше всех разочарованы в нардепе от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Викторе Медведчуке.

3% украинцев считают разочарованием года нардепа, экс-спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

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Еще 3% граждан разочарованы во всех политиках.

Читайте такжеВ каких странах хотят жить и работать украинцы - результаты опросаВ рейтинге "Политик года 2021" Зеленский обошел экс-спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова (8,1%) и экс-президента Петра Порошенко (8%).

Результаты опроса / dif.org.ua

Напомним, согласно этому же опросу глава Европейской солидарности, пятый президент Петр Порошенко мог бы набрать 50,1% голосов во втором туре выборов главы государства, если бы они проходили в ближайшее время. Действующего президента Украины Владимира Зеленского готовы поддержать 49,9% украинцев.