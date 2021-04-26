Зеленский заявил, что готов встретиться с Путиным в любом месте

Президент Украины отверг предложение российского коллеги обсуждать вопросы войны на Донбассе с представителями "ЛДНР". Но он готов к встрече с Путиным.
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил готовность к встрече с российским лидером Владимиром Путиным. По его словам, место такой встречи не имеет значение. В то же время он подчеркнул, что не будет вести переговоры с террористами.
"Нас не волнует место проведения, речь идет о содержании", - рассказал Зеленский о намерении поговорить с главой Кремля в интервью Financial Times.
Также президент Украины приветствовал перспективу встречи Путина и президента США Джо Байдена.
"Я уверен, что они не могут выйти из встречи с пустыми руками, потому что, если саммит состоится, будет какой-то результат, даже небольшой", - отметил он.
При этом Зеленский отверг предложение российского президента обсуждать вопросы войны на Донбассе с представителями так называемых Донецкой и Луганской "народных республик".
"Я не собираюсь разговаривать с террористами, и на моем месте это просто невозможно", - отметил Зеленский.
Переговоры Путина и Зеленского – о чем сообщалось ранее:
- Президент Украины Владимир Зеленский обратился к главе Кремля Владимиру Путину с предложением провести встречу на Донбассе с целью урегулирования вооруженной конфронтации.
- В ответ на это российский президент Владимир Путин заявил, что Владимир Зеленский может приехать в Москву, чтобы обсудить отношения России и Украины. Но для обсуждения прекращения боевых действий на Донбассе Путин посоветовал Зеленскому отправиться на переговоры с главарями боевиков "ЛДНР".
- В Офисе президента Украины не намерены приглашать президента Российской Федерации Владимира Путина в Киев. Глава ОП Андрей Ермак заявил, что гипотетическое приглашение Путина в Киев является некорректным.
- Вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не поедет в Москву, чтобы поговорить с президентом России Владимиром Путиным.