Зеленский заявил, что готов встретиться с Путиным в любом месте / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил готовность к встрече с российским лидером Владимиром Путиным. По его словам, место такой встречи не имеет значение. В то же время он подчеркнул, что не будет вести переговоры с террористами.

"Нас не волнует место проведения, речь идет о содержании", - рассказал Зеленский о намерении поговорить с главой Кремля в интервью Financial Times.

Также президент Украины приветствовал перспективу встречи Путина и президента США Джо Байдена.

"Я уверен, что они не могут выйти из встречи с пустыми руками, потому что, если саммит состоится, будет какой-то результат, даже небольшой", - отметил он.

При этом Зеленский отверг предложение российского президента обсуждать вопросы войны на Донбассе с представителями так называемых Донецкой и Луганской "народных республик".

"Я не собираюсь разговаривать с террористами, и на моем месте это просто невозможно", - отметил Зеленский.

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