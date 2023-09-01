3 вещи, которые нельзя делать 3 сентября: приметы и запреты дня

3 сентября церковь почитает память апостола Фаддея и мученицы Василисы. Фаддей родился в городе Эдессе. Он пришел на праздник в Иерусалим на праздник и услышал проповедь Иоанна Предтечи. После этого он был крещен и остался в Палестине. Фаддей был избран в число 70-ти учеников Иисуса Христа.
После Вознесения апостол возвещал Благую Весть в Месопотамии и Сирии. Он излечил от проказы князя Авгаря и обратил его ко Христу.
Что можно делать 3 сентября
- В этот день нужно собрать все яблоки. Если они мокрые, то сперва им нужно дать время высохнуть.
- 3 сентября нужно готовить консервации. Можно сделать квашеную капусту.
- В этот день нужно сеять щавель. Сделать это нужно до начала октября.
- Нужно заняться уборкой льна. Льняную ткань использовали для пошива одежды, постельного белья, полотенец и скатертей.
Что нельзя делать 3 сентября
1. Нельзя 3 сентября прислушиваться к чужим советам. Считается, что в этот день люди могут дать плохой совет.
2. Нельзя 3 сентября отправляться в дальнюю дорогу. Предки верили, что в этот день в дороге может произойти беда. Лучше помолиться перед выездом, если все же нужно поехать.
3. Нельзя 3 сентября есть мясо. Предки говорили, что в этот день оно плохо переваривается.
Приметы 3 сентября
- Если в этот день много паутины на деревьях, то будет потепление.
- Если на рябине много ягод, то осень будет дождливой.
- Если на дубе много желудей, то январь будет снежный.
- Если дует холодный ветер, то в ближайшие дни будет холодно.
- Если в этот день ясно и тепло, то весь сентябрь будет тепло.
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