3 вещи, которые нельзя делать 3 сентября: приметы и запреты дня

Что нельзя делать 3 сентября. Старые приметы и строгие запреты, которые уберегут от проблем.

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Что нельзя делать 3 сентября / фото: pexels

3 сентября церковь почитает память апостола Фаддея и мученицы Василисы. Фаддей родился в городе Эдессе. Он пришел на праздник в Иерусалим на праздник и услышал проповедь Иоанна Предтечи. После этого он был крещен и остался в Палестине. Фаддей был избран в число 70-ти учеников Иисуса Христа.

После Вознесения апостол возвещал Благую Весть в Месопотамии и Сирии. Он излечил от проказы князя Авгаря и обратил его ко Христу.

Что можно делать 3 сентября

В этот день нужно собрать все яблоки. Если они мокрые, то сперва им нужно дать время высохнуть.

3 сентября нужно готовить консервации. Можно сделать квашеную капусту.

В этот день нужно сеять щавель. Сделать это нужно до начала октября.

Нужно заняться уборкой льна. Льняную ткань использовали для пошива одежды, постельного белья, полотенец и скатертей.

Что нельзя делать 3 сентября

1. Нельзя 3 сентября прислушиваться к чужим советам. Считается, что в этот день люди могут дать плохой совет.

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2. Нельзя 3 сентября отправляться в дальнюю дорогу. Предки верили, что в этот день в дороге может произойти беда. Лучше помолиться перед выездом, если все же нужно поехать.

3. Нельзя 3 сентября есть мясо. Предки говорили, что в этот день оно плохо переваривается.

Приметы 3 сентября

Если в этот день много паутины на деревьях, то будет потепление.

Если на рябине много ягод, то осень будет дождливой.

Если на дубе много желудей, то январь будет снежный.

Если дует холодный ветер, то в ближайшие дни будет холодно.

Если в этот день ясно и тепло, то весь сентябрь будет тепло.

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