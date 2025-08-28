Укр
Читать на украинском
Четыре строгих запрета: какими делами нельзя заниматься 28 августа, приметы

Ангелина Подвысоцкая
28 августа 2025, 02:36
40
Что можно делать 28 августа. Строгие приметы и запреты, которые уберегут от неудач.
приметы
Что нельзя делать 28 августа / фото: УНИАН

Что можно узнать:

  • Что значит, если в этот день низко летают ласточки
  • Почему нельзя физически работать в этот день
  • Что нужно принести в дом 28 августа

28 августа церковь почитает память святого преподобного Моисея Мурина. Как сообщает Главред, Моисей в юности был рабом. Он даже был предводителем разбойничьей банды. В какой-то момент он раскаялся и решил стать монахом.

Моисей поселился в египетской пустыне. Там он постоянно молился, боролся с искушениями и постился. Своими подвигами он искупил свои грехи и даже оставил после себя около 75 учеников, которых учил молитве.

видео дня

Что можно делать 28 августа

  • В этот день нужно сохранить несколько колосков соломы. Это принесет в дом благополучие.
  • В этот день нужно выпечь хлеб из свежего зерна и накормить им всех членов семьи. Считается, что это принесет здоровье.
  • В этот день можно заняться бизнесом. День благоприятный для деловых сделок.

Что нельзя делать 28 августа

1. Нельзя 28 августа свататься и жениться. Предки верили, что такой брак не будет счастливым.

2. Нельзя 28 августа ходить в незнакомые места. Есть риск заблудиться.

3. Нельзя 28 августа давать невыполнимые обещания. Это лишь принесет неприятности.

4. Нельзя 28 августа заниматься тяжелым физическим трудом. Это может притянуть болезни.

Приметы 28 августа

  • Если в этот день на деревьях много паутины, то зима будет ранней.
  • Если в этот день мухи стали агрессивными, то скоро придет похолодание.
  • Если в этот день гроза, то осень будет ранней.
  • Если в этот день утром туман, то погода будет солнечной.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

приметы
Резкое потепление накроет Украину: синоптик назвал даты
16:50

Первые дуновения осени принесут счастье: какие ТОП-3 знака получат подарок от судьбы

