Четыре строгих запрета: какими делами нельзя заниматься 28 августа, приметы

28 августа церковь почитает память святого преподобного Моисея Мурина. Как сообщает Главред, Моисей в юности был рабом. Он даже был предводителем разбойничьей банды. В какой-то момент он раскаялся и решил стать монахом.

Моисей поселился в египетской пустыне. Там он постоянно молился, боролся с искушениями и постился. Своими подвигами он искупил свои грехи и даже оставил после себя около 75 учеников, которых учил молитве.

Что можно делать 28 августа

В этот день нужно сохранить несколько колосков соломы. Это принесет в дом благополучие.

В этот день нужно выпечь хлеб из свежего зерна и накормить им всех членов семьи. Считается, что это принесет здоровье.

В этот день можно заняться бизнесом. День благоприятный для деловых сделок.

Что нельзя делать 28 августа

1. Нельзя 28 августа свататься и жениться. Предки верили, что такой брак не будет счастливым.

2. Нельзя 28 августа ходить в незнакомые места. Есть риск заблудиться.

3. Нельзя 28 августа давать невыполнимые обещания. Это лишь принесет неприятности.

4. Нельзя 28 августа заниматься тяжелым физическим трудом. Это может притянуть болезни.

Приметы 28 августа

Если в этот день на деревьях много паутины, то зима будет ранней.

Если в этот день мухи стали агрессивными, то скоро придет похолодание.

Если в этот день гроза, то осень будет ранней.

Если в этот день утром туман, то погода будет солнечной.

