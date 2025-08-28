Большой церковный праздник 29 августа: что нельзя делать в этот день

Что можно делать 29 августа. Строгие приметы и запреты, которые уберегут от неприятностей.

29 августа церковь отмечает Усекновение председателя Иоанна Крестителя. Как сообщает Главред, Иоанн был пророком и предтечей Иисуса Христа. Именно он призывал к покаянию и крещению водой.

Правитель Галилеи заключил Иоанна в тюрьму из-за критики незаконного брака с Иродиадой. Когда у Ирода было день рождение, дочь Иродиады Саломия танцевала перед правителем. Он был так поражен её танцем, что пообещал сделать все, что она захочет. Тогда Саломия попросила голову Иоанна Крестителя на блюде.

Ирод выполнил обещание и казнил Иоанна. В иконографии его часто изображают с головой на блюде или в руках ангела.

Что можно делать 29 августа

В этот день нужно помолиться. У святого стоит попросить исцеления от головной боли и других болезней.

В этот день нужно посетить церковь. Стоит помолиться за покой душ всех павших героев и защитников Украины.

Что нельзя делать 29 августа

1. Нельзя 29 августа есть мясные, молочные и рыбные продукты. Это связано с днем скорби.

2. Нельзя 29 августа резать что-нибудь острым ножом или другими острыми предметами. Это ассоциируется с казнью святого.

3. Нельзя 29 августа устраивать шумные празднования. Лучше воздержаться от веселья.

Приметы 29 августа

Если в этот день дождь, то осень будет затяжной и дождливой.

Если в этот день уродило много орехов, то зима будет суровой.

Если в этот день улетают журавли, то осень будет ранней и холодной.

Если в этот день грачи роются в листьях, то будет тепло.

